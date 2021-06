belen,-il-fidanzato-antonino-e-il-padre-gustavo-insieme-in-un-programma-tv

In attesa di diventare papà della piccola Luna Marie Antonino Spinalbese potrebbe presto sbarcare in tv. Stando a quanto riporta Libero il fidanzato di Belen Rodriguez sarebbe in trattative con la produzione di Pechino Express. Dal prossimo autunno il format non andrà più in onda su Rai Due bensì su Sky, con il nome di Pekin Express.

A quanto pare i produttori avrebbero messo gli occhi sull’hair stylist 26enne, diventato noto alle cronache rosa per via della sua relazione con la soubrette argentina. Gli autori sarebbero intenzionati ad avere insieme ad Antonino Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias.

Dunque la coppia suocero-genero che mai si è vista nella storia dell’edizione italiana della trasmissione. Antonino Spinalbese e Gustavo Rodriguez hanno un ottimo rapporto. Fin da subito il fidanzato di Belen ha instaurato un bel legame con il clan Rodriguez.

La stessa Cecilia, in una recente intervista, ha dichiarato che Antonino è un ragazzo umile e alla mano, che condivide gli stessi valori e ideali della sua famiglia. Spinalbese ha abbandonato il suo lavoro in un noto salone di bellezza di Milano per dedicarsi alla passione della fotografia e della moda ma non è escluso un esordio in tv.

Antonino Spinalbese e Gustavo Rodriguez dovrebbero partire per Pechino Express subito dopo la nascita della piccola Luna Marie, prevista per luglio. Le riprese dello show dovrebbero iniziare infatti per la fine dell’estate. I due accetteranno la proposta e si metteranno in gioco sul piccolo schermo?

Belen: due programma in tv dopo il parto

In attesa di conoscere la decisione di Antonino Spinalbese e Gustavo Rodriguez è certo il futuro di Belen. Dopo il parto la 36enne tornerà subito al timone di Tu si que vales, dove è stata confermata insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Per la showgirl, però, si parla anche di un nuovo programma tv in onda su Italia Uno. Un programma che parlerà delle mamme lavoratrici proprio come Belen, pronta a dividersi tra famiglia e spettacolo.