belen,-il-fratello-scoppia-a-piangere:-cosa-succede-in-casa-rodriguez

La famiglia Rodriguez in questi anni è sempre stata protagonista del gossip, non a caso, ecco che oggi i riflettori si accendono proprio su Belen e il fratello Jeremias beccato in un momento di forte commozione per lui. Cosa sarà mai successo?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, i Rodriguez nel corso degli ultimi anni sono sempre stati nel mirino dell’attenzione mediatica e protagonisti dei magazine. Non facciamo solo riferimento alle notizie che riguardano Cecilia o Belen ma anche a quelle che vedono come protagonista Jeremias, nonostante questo non ami molto essere sotto i riflettori della stampa.

In un primo momento abbiamo avuto modo di conoscere il Rodriguez al fianco della sorella Cecilia al GF Vip, successivamente da solo all’Isola dei Famosi. Uno dei tratti distintivi dell’uomo? La percezione delle emozioni e il suo carattere spesso molto sui generis.

Jeremias in preda alle emozioni?

Nel periodo dei reality, compresa la partecipazione al GF Vip, Jeremias ha mostrato di essere un ragazzo per certi versi in preda alle emozioni, con attacchi anche di ira che dopo uno sfogo sono rientrati. A parlane ai tempi fu la stessa Belen Rodriguez che al settimanale Oggi ha dichiarato: “Lui non finge, anche nella vita è così. Ha dei momenti di rabbia che si traducono però solo in parole e, mai, ovviamente, in fatti. Certo, deve imparare a controllarli nella realtà vera come in tv. Ma ai suoi sfoghi seguono subito lunghi pianti e profondi pentimenti. Lui è un puro. Un buono”.

La domanda da porsi, quindi, è la seguente: com’è cambiato Jeremias dal 2017 a oggi?

Jeremias Rodriguez in lacrime…

Nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo una IG Stories condivisa da Belen Rodriguez mentre lei e la famiglia allestivano l’albero di Natale insieme al piccolo Santiago… quando improvvisamente Jeremias viene sorpreso in lacrime e subito abbracciato dalla fidanzata Deborah.

La showgirl non ha ancora spiegato i motivi del piano di Jeremias, che sia tutto detto dall’emozione del momento o magari il giovane ha ricevuto una bella notizia da parte della fidanzata e che riguarda una gioia che attualmente non può essere ancora condivisa con i fan?

