Belen, il parto a Padova: perché la figlia Luna Marì non nascerà a Milano

Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, non nascerà a Milano come il fratello maggiore Santiago. A riportare la clamorosa indiscrezione è Il Corriere del Veneto: pare che la showgirl argentina abbia scelto una clinica di Padova per dare alla luce la sua secondogenita.

Stando a quello che rivela il giornale, l’idea sarebbe quella di trascorrere le prime settimane da genitori con Antonino insieme a Luna Marì sull‘isola di Albarella, in provincia di Rovigo e affacciata sull’Adriatico, nella splendida villa con piscina immersa nel verde della quale Belen si sarebbe innamorata alla follia.

Negli scorsi mesi la stessa 36enne l’aveva mostrata sui social network e definita un vero e proprio paradiso. Stando alle indiscrezioni, lo scorso martedì 6 luglio la showgirl si sarebbe recata nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’Azienda ospedaliera di Padova per gli ultimi controlli con la sua dottoressa di fiducia.

Al momento la notizia non è stata confermata da Belen Rodriguez, poco presente sui social network in questo periodo. La conduttrice di Tu si que vales vuole godersi questi ultimi giorni di gravidanza in maniera tranquilla e spensierata. Accanto a lei c’è, ovviamente, Antonino Spinalbese, pronto a diventare padre per la prima volta.

Anche se ancora non si sa la data esatta della nascita di Luna Marì, sembra ormai certo che la prima figlia femmina di Belen nascerà sotto il segno zodiacale del Cancro. La piccola arriva otto anni dopo Santiago, il primogenito che la Rodriguez ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Belen e il significato del nome Luna Mari

Come spiegato a Canzone Segreta di Serena Rossi, è stato Santiago a scegliere il nome della figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nessuna gelosia da parte del bambino, come ha chiarito mamma Belen. La Rodriguez ha poi voluto aggiungere il nome Mari a Luna per dare un “tocco poetico” alla sua bambina in arrivo.

Una decisione che è piaciuta ad Antonino Spinalbese, che condivide con Belen Rodriguez gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Nonostante la differenza d’età – lei 36 anni, lui 26 – Belen e Antonino sono molto complici e affiatati.