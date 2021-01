“belen-incinta-di-antonino”,-l’argentina-in-dolce-attesa:-la-bomba-gossip

Momento di gioia per Belen Rodriguez incinta per la seconda volta? A quanto pare la showgirl argentina ha trovato davvero l’uomo della sua vita in Antonio Spinalbese, inoltre, i due starebbero già organizzando tutto in vista del grande annuncio.

La famiglia Rodriguez si allarga e Belen sarebbe già in attesa del suo secondo figli o. La felicità per la showgirl è arrivata improvvisamente nella sua vita, nello stesso modo in cui lei e Antonio Spinalbese si sono innamorati. Un figlio, dunque, frutto della passione e di un grande amore nato per caso e che, invece, è diventato qualcosa di più.

A lanciare le voci in questione è stato un noto settimanale di gossip, ma scopriamo insieme cosa sta succedendo in casa Rodriguez Spinalbese.

Felicità immensa in casa Belen

Non molto tempo fa, se ben ricordare, Belen aveva condiviso un video del fratello che allestendo l’albero di Natale insieme alla fidanzata e al piccolo Santiago si era commosso improvvisamente, sciogliendosi in lacrime… e se l’emozione derivasse da una lieta notizia? Una domanda che in queste ore comincia a prendere sempre più corpo, dato che ciò che prima sembrava non avere un nesso logico adesso, invece, trova una spiegazione reale.

In queste settimane, dunque, abbiamo avuto modo di vedere Belen Rodriguez davvero al settimo cielo insieme ad Antonio Spinalbese , avvolti da un grandissimo amore che, ben presto, potrebbe avere anche un nuovo volto dato che la showgirl sarebbe in attesa di un bambino.

Belen incinta: mamma bis

Ebbene sì, questo è il gossip lanciato nel corso delle ultime ore dal magazine di Novella 2000 arrivato oggi in edicola. Nell’articolo pubblicato del settimanale, infatti, in merito alla gravidanza di Belen è possibile leggere: “ Figlio di un colpo di testa. Letteralmente è stato quello che ha fatto incontrare Antonino e la Rodriguez. In una lunga e calda giornata dello scorso agosto, lui è andato a casa di lei per sistemare i capelli ”. Un incontro, dunque, fatale ma che ha permesso loro d’innamorarsi perdutamente.

La redazione di Novella 2000, dunque, non nutre alcun dubbio: la showgirl è in dolce attesa di un bambino e sarebbe già al terzo mese di gravidanza . Galeotto in questo caso sarebbe stato lo scorso lockdown di novembre che ha chiuso la Lombardia in zona rossa. Dunque, ben presto potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale della coppia in vista del bambino che dovrebbe nascere nel corso dell’estate del 2021.

