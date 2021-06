belen-incinta-mostra-la-prima-foto-di-luna-marie-a-pochi-giorni-dalla-nascita

Belen incinta ha mostrato ai suoi follower su Instagram la prima foto di Luna Marie, la seconda figlia della modella argentina che nascerà nel giro di ormai poche settimane, se non di pochi giorni. È un’ecografia in 3D che mostra in maniera incredibilmente realistica il volto e i tratti della bambina alla 36esima gravidanza, mentre è già a testa in giù quasi pronta per nascere. La gioia di Belen è alle stelle così come quella del futuro papà Antonino Spinalbese, ma l’entusiasmo è contenuto dalla voglia di tenere solo per loro un momento così intimo e irripetibile.

Belen è gelosa della sua gravidanza

Belen non si è mai fatta problemi a mostrare il pancione durante la gravidanza, dalle prime rotondità agli scatti alle Maldive dove la piccola Luna Marie si notava visibilmente. Ora che però il parto è sempre più vicino, la modella argentina preferisce vivere questi ultimi momenti al fianco di Antonino e della sua famiglia, lontana il più possibile dai social. Proprio su Instagram, di recente, ha giustificato il motivo della sua assenza: “Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”.

L’amore per Antonino Spinalbese

La gravidanza agli sgoccioli procede per il meglio: “Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sta arrivando la fine di questo lungo viaggio”, ha aggiunto sul suo profilo Instagram. “Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e di condividerla con voi”, ha assicurato. L’idea di diventare mamma per la seconda volta era già nell’aria da tempo, da quando la storia d’amore tra Belen e Antonino ha iniziato a farsi seria. Con lui ha ritrovato la fiducia nell’amore, dopo la turbolenta fine del matrimonio con Stefano De Martino, ballerino e conduttore con il quale ha avuto il primo figlio Santiago.