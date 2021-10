Belen, la dedica alla figlia Luna Marì fa impazzire i fan

Da diversi giorni si stanno diffondendo delle voci sempre più insistenti su una possibile crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due stanno insieme da quasi due anni e soltanto da circa tre mesi sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Sembra che però da circa un mese i due non siano più apparsi insieme, nemmeno sui social i due avrebbero fatto riferimento l’uno all’altro. Ma cosa è accaduto tra loro? I due neo-genitori si sono davvero lasciati? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, cosa è accaduto tra loro

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che da diversi giorni si siano rincorse delle voci che parlando di una profonda crisi tra Belen Rodriguez ed il suo compagno Antonino Spinalbese. In realtà, le prime notizie sono iniziate a circolare nella giornata di venerdì e fino ad oggi non ci sarebbe stata nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita nè da parte di Belen ne dal suo compagno. Proprio in queste ore Spinalbese avrebbe in realtà pubblicato una foto che in qualche modo dimostra il fatto che ci sia qualcosa che non va con Belen.

L’ex hairstyle condivide un post, dedica alla piccola Luna Marì

Si tratta di un post che l’ex hairstyle ha voluto dedicare alla figlia, ovvero la piccola Luna. Il giovane ha voluto dimostrare quanto grande sia il suo amore per la figlia Luna, nata lo scorso mese di luglio dopo il colpo di fulmine con la showgirl argentina. Nelle scorse ore, così, il compagno di Belen ha pubblicato la foto di una tutina tra le Instagram Stories. “Più bella di ogni luna, hermanita”, questa la frase ricamata sulla parte frontale della tutina. Antonino non ha però fatto alcun tipo di riferimento a Belen nel suo post e questo sarebbe stato visto come una prova del fatto che le cose tra di loro non vadano proprio per il verso giusto.

Il compagno di Belen andato via da casa? Pubblica una foto con la madre

Antonino poi sembra aver pubblicato una foto in compagnia della madre. Che sia andato via da casa? Effettivamente Antonino sarebbe andato a trascorrere qualche giorno insieme alla sua famiglia. Antonino avrebbe pubblicato poi una storia dove si vede la piccola Luna in braccio alla mamma ed avrebbe scritto “Con la nonna” .Secondo quanto riferito da Alessandro Rosica, esperto di gossip tra i due ci sarebbe una crisi in corso e si è anche parlato di rivelazioni scottanti. Chissà se nelle prossime ore Belen deciderà di rompere il silenzio.