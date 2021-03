belen,-la-mamma-veronica-scrive-a-fabrizio-corona-il-giorno-del-suo-compleanno

Belen e Fabrizio Corona hanno vissuto una bellissima storia d’amore che è durata alcuni anni ma che poi è finita per decisione di Belen. Fabrizio Corona si è sempre detto innamoratissimo di Belen e ha sempre dichiarato che lei è stata la donna che ha più amato nella sua vita.

Ora che Fabrizio Corona è tornato in carcere, Belen non ha mancato di mostrare la sua sofferenza e ha anche raccontato di avere pianto molto a veder le scene terribili e dolorosissime del suo arresto.

La mamma di Belen scrive a Corona

Come Belen anche la sua famiglia è rimasta legata a Fabrizio Corona e sta soffrendo con lui per il terribile momento che sta vivendo ora che è di nuovo tornato in galera.

E così qualche giorno fa , quando la mamma di Fabrizio Corona, la signora Gabriella ha scritto un post di auguri per il figlio che compie gli anni, Veronica Cozzani, la mamma di Belen ha commentato il post di auguri e ha scritto: “Mi dispiace tanto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa ottenere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta“.

Belen dispiaciutissima per Fabrizio

Belen non ha nascosto tutta la sua sofferenza per il ritorno in galera di Fabrizio Corona e, nonostante siano passati tanti anni e ora lei abbia una nuova relazione e sia anche in attesa di una bambina Luna Marie ha pianto tanto a vedere le scene dell’arresto e tutta la sofferenza del suo ex e ha commentato così: “Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?”. Belen e Fabrizio Corona si sono lasciati nel 2012 ma hanno sempre parlato molto bene l’uno dell’altro e, nonostante ognuno di loro abbia intrapreso strade diverse, da lontano si sono sempre manifestati affetto e hanno sempre ricordato la loro come una bellissima storia d’amore.

Fabrizio Corona sta vivendo giornate terribili e in tanti sono a sostenere che lui sia prima di tutto una persona malata che non dovrebbe stare in carcere ma, piuttosto, in ospedale per farsi curare dalle su patologie psichiatriche che sono gravissime.