Belen, la toccante lettera d’amore per Antonino: “Ti desideravo così”

La showgirl si è lasciata ispirare dalla vacanza alle Maldive e ha scritto delle parole molto profonde per il papà della sua seconda figlia in arrivo

Belen Rodriguez ha deciso di condividere con i fan la bellissima lettera d’amore scritta per Antonino Spinalbese. Parole profonde, di quelle che tutti gli innamorati sognano di ricevere dalla propria dolce metà. Belen si è lasciata ispirare forse dagli splendidi scenari delle Maldive, dove sono in vacanza. O magari ha semplicemente deciso di sorprendere il suo compagno con questa lettera d’amore. Oppure ancora oggi potrebbe essere una ricorrenza importante per loro, che però il pubblico ignora. Magari il 15 aprile può essere il giorno in cui ci sono stati i primi contatti, anche in amicizia o per lavoro, chi lo sa.

Quella dei primi contatti però è un’ipotesi molto remota perché i due si sarebbero conosciuti meno di un anno fa. Si parla infatti di giugno scorso per il primo incontro. Molto più semplicemente questa lettera d’amore di Belen al suo Antonino potrebbe essere arrivata in seguito a una forte emozione per lei. Stava riflettendo sulla loro storia, oppure hanno trascorso una bella giornata insieme. E poi stanno per diventare genitori della piccola Luna Marie, insomma di motivi per dichiarare pubblicamente tutto il suo amore ad Antonino ce ne sono. “Ti desideravo così”, così ha esordito Belen nella sua lettera.

Ha raccontato che Antonino è esattamente come lo desiderava: lunatico, forte e fragile allo stesso tempo. Un po’ fluttuante, ha scritto, in un’atmosfera tutta sua dove lui riesce a volare pur mantenendo i piedi per terra. Di Antonino apprezza il fatto che combatta i pregiudizi e le banalità, riuscendo ad abbatterli e a offrire soluzioni sensate. Che cerchi di unire gli esseri umani, mai dividerli. Vorrebbe avere il potere di fermare il tempo: “Non voglio perdermi un secondo di te”. Poi ha scritto una serie di motivi per cui si è innamorata di Antonino Spinalbese e del suo mondo. Le piace davvero tutto di lui, da ciò che si legge nella lettera d’amore. E ancora:

“Prendo spunto da te, e mi concedo, perché tu meriti i miei migliori momenti. Vorrei risparmiarti i miei dolori, le mie ansie, vorrei vederti felice a prescindere, e credimi, farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa possa ricambiare la consapevolezza che mi hai donato”

Non è finita qui, la lettera di Belen Rodriguez ad Antonino su Instagram si arricchisce di altre parole d’amore. Lo ha descritto la sua poesia, gli ha detto che è sempre riuscito a farle del bene. Che è riuscito a farle credere ancora nell’amore: