belen-lascia-antonino,-rivelazioni-scottanti:-“tradita-di-nuovo,-ecco-con-chi”.-fan-sotto-choc

Belen Rodriguez sarebbe ai ferri corti col padre della sua piccola Luna Marì: Antonino Spinalbese. Come riporta Deianira Marzano, i vicini della showgirl sentono litigate da più di due settimane, sintomo di un momento di crisi in famiglia. Belen potrebbe svelare a breve la verità sulla sua situazione sentimentale, sarà tornata single? Tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese la crisi sarebbe peggiore di quanto si pensa. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, l’influencer esperta di gossip che ha affermato che la bella argentina non vorrebbe nemmeno vedere il suo compagno.

La Marzano ha affermato che i due non si vedono da giorni: «Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina», spiega mostrando una foto della mamma della Rodriguez con i nipotini in cui dice che quando non c’è la mamma lei si occupa di loro. Deianira si chiede in modo retorico dove sia il papà ma si dà anche una risposta: «Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto».

Poi aggiunge sulle sue Instagram stories: «I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane». La coppia intanto resta in silenzio, ma a dire che se le cose non dovessero andare la prima a raccontarlo ai suoi followers sarà Belen stessa, è proprio la Marzano. In effetti la Rodriguez non si è mai nascosta nelle sue vicende personali, anche mostrando le sue fragilità e i dolori. Probabilmente metabolizzata questa fase spiegherà lei stessa cosa sta succedendo con il papà della sua secondogenita.

Davvero Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono in crisi? Di rivelazioni scottanti si parla sui social. Eppure tutto sembrava andare a gonfie vele, ma non è affatto così – stando alle ultime indiscrezioni. A lanciare una ulteriore indiscrezione ci pensano Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, ex opinionista di Barbara D’Urso. “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi”, dicono i due nella diretta Instagram.

Insomma, quattro mesi dopo la nascita di Lune Marie sarebbe già crisi. Ma non solo. Sempre tali indiscrezioni parlano di un nuovo tradimento che Belen avrebbe scoperto. Già scottata l’argentina non avrebbe quindi perdonato il compagno anche solo di semplici messaggi scambiati con un’altra. Eppure tutto faceva pensare ad una nuova vita: la Rodriguez, dopo il riavvicinamento con De Martino è piombata di nuovo nella crisi sentimentale, ha ritrovato il sorriso con Antonino Spinalbese (hairstylist di professione). C’è un dettaglio che non sfugge: ‘Belu’ e ‘Antonino’ da tempo non condividono sui loro profili social foto di coppi.a

E questo, subito, ha mandato in allarme i più curiosi. Per davvero si tratta di una nuova crisi amorosa? Facciamo, però, un passo indietro. Antonino e Belen stanno insieme dal 2020 e sono finiti al centro del gossip dopo aver annunciato di aspettare una bimba (che è nata di recente). Tra loro c’è una differenza d’età che è stata oggetto di inutili critiche da parte del mondo social (Antonino è più piccolo di Belen).

Belen, però, la notte scorsa ha pubblicato una frase ad effetto sui social. Eccola: “Usa l’amore come un ponte. Buona notte”. Sono in molti a pensare che questo possa essere un commento non molto velato alla situazione che sta vivendo. Si tratta di un riferimento alla presunta crisi di cui si parla? Intanto la Show girl sta continuando a postare su Instangram ma non ha affatto smentito la crisi a chi le chiedeva delucidazione. Si è infatti limitata a non rispondere proprio segno che al momento non vuole ancora parlarne. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Belen lascia Antonino, Rivelazioni scottanti: “Tradita di nuovo, Ecco con chi”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.