Belen nella bufera, Carlos Maria il figlio di Corona le rivolge accuse pesanti, fuori di sè Nina Moric ma poi il ragazzo …

Belen Rodriguez pare stia vivendo un Natale da single perchè le voci di crisi tra lei e Antonino sono sempre più insistenti. I due, nonostante l’arrivo della piccola Luna Marie, sembra si siano lasciati e forse avrebbero anche riprovato a stare insieme senza, però, riuscirci. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito questa loro nuova situazione sentimentale ma dalle foto che postano pare proprio che vivano in case separate.

Carlos Maria, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona accusa Belen

Qualche ora fa, Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha accusato in modo pesante Belen di averlo baciato salvo poi ritrattare e dire, al contrario, di non aver neppure visto Belen.

Vediamo cosa è accaduto.

Nina Moric ha pubblicato sui social e, in particolare, nelle storie di Instagram lo screenshot di una chat in cui Carlos Maria racconta che Belen lo avrebbe baciato durante una festa che si sarebbe tenuta il 23 dicembre.

Il ragazzo scriveva così: “Belen mi ha fatto bere voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, non voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina … Tuza portami via a questo paese, voglio stare con mia mamma. Mi manchi“.

E poi Nina Moric, fuori di sé, ha commentato così sempre sui social: “Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare. Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23 dicembre. Sei una madre! Non dobbiamo odiare che fa cose dannose, ma con compassione dobbiamo fermarli, visto che stanno danneggiando anche se stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni”

Però, poco dopo, lo stesso Carlos sui social ha scritto: “Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo. Né si sarebbe permessa. Inoltre, le voglio molto bene, non credete a queste str***, perché sono tutte str***”.

Il commento di Fabrizio Corona

Dopo tutte queste storie sui social, è intervenuto Fabrizio Corona che ha scritto così: “Regalo di Natale di Nina. Ricordiamoci cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita, prima o poi si fa sentire sempre, perché è insita dentro di lei“.

Invece, Belen è rimasta in silenzio.