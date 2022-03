Belen non si nasconde più: il weekend d’amore con Stefano De Martino (FOTO)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: weekend in montagna per la coppia

Del presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si parla ormai da mesi. Dopo la fine della relazione tra la conduttrice e Antonino Spinalbese, dal quale è nata la piccola Luna Marì, Belen avrebbe ripreso a vedere più assiduamente l’ex marito, con il quale ha sempre mantenuto ottimi rapporti. Ora però la coppia trascorrerebbe molto tempo insieme e non si nasconderebbe più agli obiettivi dei paparazzi. Proprio lo scorso weekend, come riportato sull’ultimo numero del settimanale Chi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme a Courmayeur, località di montagna in cui la modella era arrivata per un servizio fotografico. A raggiungere Belen, che era in compagnia a anche della sorella Cecilia e di Ignazio Moser, era stato proprio Stefano De Martino. La coppia si è mostrata in pubblico tra sorrisi e teneri abbracci, come visibile nella foto in alto, tratta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.



Stefano De Martino: ancora nessun bacio pubblico con Belen Rodriguez

A sancire il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino mancherebbe soltanto il bacio in pubblico. La coppia infatti, che in queste settimane si è ritagliata spesso dei weekend romantici in due senza figli, non è mai stata immortalata in atteggiamenti intimi. “No, non ancora un bacio in pubblico. Anche se tutti sanno che la magia è di nuovo quella”. Questo quanto riportato sulle pagine del settimanale su citato in cui si raccontata che il giorno dopo lo shooting, Belen, che ha ammesso di recente di aver cambiato idea su Virginia Raffaele, si è concessa un pranzo in baita e una gita sulla neve con l’ex marito.

Stefano De Martino cambia look: le foto del fine settimana in montagna senza la barba

Proprio come Belen, che di recente ha cambiato taglio di capelli optando per una frangetta, anche Stefano De Martino ha cambiato look. Il conduttore infatti, nella foto in montagna con l’ex moglie visibile in apertura dell’articolo, si è mostrato con il viso pulito, senza barba. Un cambio di look che anticipa un cambiamento di vita? Al tempo le risposte.

