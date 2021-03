Belen, proposta di matrimonio di Antonino | L’indizio social scatena il web

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno per diventare genitori di Luna Marì e i due sembrano molto felice e soprattutto innamorati. Una foto pubblicata dal 26enne ha scatenato il web e ha fatto intendere che forse tra i due ci sia addirittura aria di matrimonio.

Per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è un periodo meraviglioso. I due sono innamoratissimi e inseparabili e presto diventeranno genitori di una bimba, che avrà il nome di Luna Marì. In estate la coppia coronerà il loro sogno d’amore ma sembra che non sarà l’unico.

Antonino, la proposta social

La coppia più chiacchierata del momento, dopo aver annunciato l’arrivo del loro figlio, sono sempre più seguiti e ogni loro mossa è ben analizzata dai migliaia di followers. Le loro foto spaziano da momenti di vita quotidiani, a scatti sexy o romantici ricevendo molti apprezzamenti e commenti.

Non è passato inosservato però un post pubblicato dallo stesso Spinalbese che ha fatto ben sperare i fan dei volti noti, con una dedica al profumo di fiori d’arancio: “Mi sposeresti anche oggi?”. In poche ore il web si è scatenato e in molti si sono chiesti se la proposta di matrimonio fosse già arrivata.

Il commento della showgirl argentina non si è fatto attendere ed hanno reso il tutto ancora più reale, facendo crescere ancora di più la curiosità del grande pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Il sì di Belen Rodriguez

Belen ha risposto alla domanda del compagno 26enne in modo semplice e dolce con un “e anche domani”. La coppia ovviamente non si è sbilanciata e non ha annunciato le nozze, scambiandosi solo delle battute social ma sembra proprio che dopo la nascita della loro bambina ci sarà un ‘si lo voglio’.

La bella argentina, già madre di Santiago avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino, ha dichiarato quanto sia felice insieme al nuovo compagno ma di rimanere con i pieni ben saldi dopo la fine del suo matrimonio: “Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato, ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo gentile” dicendo anche: “Però bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento”.

Che Antonino però sia riuscito a farle cambiare e a condurla per la seconda volta all’altare? E’ presto per dirlo e bisogna solo aspettare per vedere cosa succederà!

