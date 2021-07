Belén Rodriguez a poche ore dal parto, la dedica a Santiago: “Sarai per sempre il mio principe”

È davvero questione di ore ormai, Belén Rodriguez sta per partorire la sua piccola Luna Mari. Senza la “e” finale, come ha rivelato la foto di una targhetta con il nome pubblicata da Antonino Spinalbese. L’intera famiglia della showgirl sta trascorrendo gli ultimi giorni prima della nascita della bambina sulle isole Eolie dove a questo punto si ipotizza che possa avvenire il parto. Non poteva mancare al fianco della mamma il piccolo Santiago, al quale Belen non dimentica di regalare attenzioni. Su Instagram ha pubblicato tenero scatto con il pancione stretto tra le braccia del bimbo: “Tu sarai per sempre il mio principe”, gli promette.

Santiago ha fortemente voluto la sorellina Luna Mari

Come è normale che sia Belén a breve mamma bis potrebbe avere qualche timore sulle possibili gelosie di Santiago nei confronti della sorellina che sta per arrivare. Tuttavia lei stessa in un’intervista a Chi dello scorso febbraio aveva raccontato che il suo primo figlio aveva reagito bene alla sua nuova relazione con Antonino, dopo la separazione con il papà Stefano De Martino. Nonostante i tentativi della coppia di tenere segreta la loro relazione, il bimbo si sarebbe accorto molto presto di come stavano davvero le cose: “Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente Amore. Allora Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore”. Santiago ha ben accolto la gioia al pensiero di diventare un fratello maggiore: “Alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?'”.

Il significato del nome Luna Mari

I fan della showgirl argentina sono con il fiato sospeso per la nascita imminente della piccola Luna Mari, che dovrebbe avvenire a brevissimo: è questione di pochi giorni. Luna è un nome moderno il cui significato deriva dal nome del satellite, che in latino possiede la medesima radice di lux, “luce” e significa “luce riflessa”. Mari è di origine ebraico-aramaica ed è una variante del più classico Maria. Il suo significato corrisponde ad “affilata, amareggiata”, ma anche “padrona, signora”, o ancora “amata, cara”, infine in latino significa “goccia di mare”. L’animale simbolo è la colomba, il colore dominante è il bianco, ma in certi casi anche il blu e i verde chiaro.