Belen Rodriguez a Santiago: “Non so se vizierò Luna come ho fatto con te”. Il figlio la stronca

Belen e Santiago

Manca poco al parto di Belen Rodriguez

Ebbene sì, il tempo è arrivato. Ormai mancano pochi giorni alla nascita di Luna, secondogenita di Belen Rodriguez. Infatti, quest’ultima recentemente ha ironizzato sulla vicenda mettendo delle foto degli ultimi momenti della gravidanza e scrivendo: “Sto per esplodere”.

Degli attimi trascorsi insieme al padre della bambina Antonino Spinalbese e al piccolo Santiago, nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino. Infatti, il ragazzino scalpita per vedere la sua sorellina. A tal proposito, il bimbo ha replicato ad una provocazione della madre. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Santiago non vede l’ora di abbracciare la sorellina Luna

Già qualche mese fa Belen Rodriguez aveva rivelato la grande gioia di Santiago De Martino di diventare fratello maggiore. Infatti, il ragazzino di otto anni era presente durante un’ecografia e si mostrava emozionato davanti allo schermo che monitorava la piccola.

Ora che manca poco all’arrivo di Luna, ancora una volta dimostra con quanto amore aspetti di coccolarla e soprattutto viziarla. A tal proposito la conduttrice di Tu s? quel vales ha voluto fare una precisazione al figlio avuto dall’ex ballerino napoletano Stefano De Martino.

Il botta e risposta ironico tra Belen Rodriguez e Santiago De Martino

Il tutto è giunto durante un pranzo, mentre Belen Rodriguez stava osservando il figlio Santiago che aspettava che nonno Gustavo gli servisse il suo piatto. “Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te…”, ha ironizzato la modella argentina. A quel punto il ragazzino, nonostante la sua giovanissima età ha replicato in questo modo: “Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà”.

Ovviamente la madre non è rimasta a guardare e ha replicato in questo modo: “Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo”. Spiazzante e allo stesso tenerissima la battuta del figlio di Stefano De Martino: “Beh, la vizierò io allora!”. Un botta e risposta molto simpatico che è piaciuto a tutti coloro che seguono la professionista Mediaset sui social network.