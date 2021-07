Belen Rodriguez, a Tu sì que vales si sente male e poi dice “Non sono …”, momenti di panico in studio

Belen Rodriguez ha partorito da pochi giorni, il 12 luglio scorso, la sua bambina, la bellissima Luna Marie che ha avuto dal compagno Antonino Spinalbanese. Belen, già mamma di Santiago che ha invece avuto dall’ex marito Stefano De Martino, è al settimo cielo perché ha sempre dichiarato di volere, dopo il maschietto, la femminuccia.

Dopo il parto la bellissima showgirl argentina ha trascorso qualche giorno in una villa presa in fitto dove è stata raggiunta dalla sorella Cecilia e del suo fidanzato Ignatio Moser.

Cecilia ha postato tante foto con in braccio la piccolina e il popolo del web si è sciolto a vedere quanto amore traspare da quelle fotografie.

Belen e il suo momento magico

Solo l’estate scorsa Belen Rodriguez ha vissuto un periodo che è stato molto buio e difficile.

Dopo la fine del suo matrimonio, la showgirl si è mostrata molto provata e triste. La rottura, che è avvenuta in modo plateale con i giornali di gossip che hanno speso fiumi di inchiostro per raccontare il tradimento, sempre smentito da tutti gli interessati, di De Martino con Alessia Marcuzzi ai danni della moglie, ha tormentato Belen che i primi tempi appariva distrutta. Poi è stata lei stessa a raccontare che la forza di ricominciare gliela ha data il suo piccolino, Santiago e grazie alla serenità che infondono i bambini e alla forza che danno, Belen ha ricominciato piano piano a vivere fino a che ha incontrato Antonino Spinalbanese. Sulle prime pare che Belen abbia fatto un po’ di resistenza ma poi si è arresa a questo amore che le ha ridato, oltre alla serenità, anche la sua seconda maternità e ha così coronato il suo sogno di diventare mamma di una bambina.

Belen torna al lavoro ma si sente male

Belen, pochi giorni dopo aver partorito, si è messa in treno con la sua bambina ed è andata negli studi Mediaset per registrare le puntate, che andranno in onda in autunno, di Tu si que vales.

Ma, mentre era impegnata negli studi di Mediaset, ad un certo punto ha accusato un malore tanto che la registrazione del programma è stata interrotta e tutti i presenti si sono molto preoccupati tanto da decidere di sospendere tutto.

Poi è stata lei stessa ha raccontato sui social: “Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo, perché ero disidrata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales … Intanto mi guardo la cucciola e tutto mi passa”.