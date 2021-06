Belen Rodriguez, accadrà subito dopo la nascita di Luna Marie: indiscrezione bomba

Belen Rodriguez, cosa accadrà dopo la nascita della piccola Luna Marie: clamorosa indiscrezione!

Belen Rodriguez, cosa accadrà dopo la nascita di Luna Marie? Che indiscrezione! (fonte instagram)

Manca davvero pochissimo e presto, Belen Rodriguez diventerà mamma per la seconda volta, di una bambina, insieme al suo compagno Antonino Spinalbese. Sappiamo, la showgirl è già mamma del piccolo Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Il nome scelto per la piccola è stato già annunciato qualche mese fa, ed è Luna Marie. In questi ultimi giorni, la stessa showgirl ha mostrato più volte il suo pancione, ed è apparsa in tutta la sua bellezza. Anzi, è ancora più luminosa!

Non sappiamo precisamente quando possa esserci il parto, ma sembrerebbe che, come abbiamo inizialmente scritto, manchi davvero pochissimo, infatti, verso la fine di questo mese di giugno e l’inizio di luglio, potrebbe arrivare la piccola. Ma cosa succederà dopo il parto? Belen si fermerà per un po’? A quanto pare, non sembra assolutamente essere nelle intenzioni della conduttrice: ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere.

Belen Rodriguez, clamorosa indiscrezione: accadrà dopo la nascita di Luna Marie

Verso fine giugno ed inizio luglio, Belen Rodriguez potrebbe dare alla luce la sua bambina , Luna Marie. Cosa accadrà dopo il parto? La showgirl non sembra intenzionata a fermarsi, per una breve pausa. Infatti, negli ultimi giorni si parla già del suo futuro e le indiscrezioni sono tantissime.

A quanto pare, Belen è già pronta a tornare al timone del seguitissimo programma Tu Si que vales, nella prossima edizione, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ma c’è in ballo una grossa novità, infatti, potrebbe presto arrivare un nuovo format che vedrà la conduzione proprio della bellissima Rodriguez. Un format in onda su Italia Uno, dedicato alle donne, e soprattutto alle madri lavoratrici. Ovviamente, al momento, si tratta di indiscrezioni, e non abbiamo ancora conferma.

fonte instagram

Queste voci diventeranno presto solide? Non ci resta che attendere, perchè, adesso, la bellissima showgirl è in attesa di un altro grande momento che riempirà di gioia la sua vita, la nascita della sua bambina, Luna Marie.