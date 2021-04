belen-rodriguez-ad-antonino-spinalbese:-“farei-tutto-per-te,-mi-hai-insegnato-ad-amare-ancora”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si stanno godendo il sole e il mare delle Maldive nella più romantica delle vacanze. E lei regala una dedica al compagno, da cui tra qualche mese avrà la sua seconda figlia. Un lungo messaggio pieno di parole d’amore che ha fatto il pieno di like dalla sua pagina Instagram:

Ti desideravo così, lunatico, forte e fragile al contempo, ti preferisco fluttuante, disperso nella tua indecifrabile atmosfera dove scarseggia la gravità, perché tu vai oltre, puoi volare in alto mantenendo i piedi fermi sulla terra. Tu capovolgi la banalità rincorrendo senza tregua i preconcetti e i pregiudizi per poi abbatterli con fervore, regalando in cambio soluzioni sensate per unire l’essere umano e mai dividerlo. Ed io mi soffermo a guardati tra le braccia di Morfeo, e li chiedo di fermare gli orologi per un po’ non voglio perdermi un secondo di te.

L’amore di Belen Rodriguez per Antonino Spinalbese

“Perché amo con tutta me stessa i tuoi movimenti nel mondo, aggraziati, educati, eleganti, sognanti“, continua la Rodriguez, “tu seduci la vita, tu emani sensualità e protezione. Sprigioni spiragli di speranza ogni volta che sposti i tuoi occhi nella direzione corretta, senza sprecare tempo, centri sempre il punto sensato, non risparmiandoti mai. Prendo spunto da te, e mi concedo, perché tu meriti i miei migliori momenti. Vorrei risparmiarti i miei dolori, le mie ansie, vorrei vederti felice a prescindere, e credimi, farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa possa ricambiare la consapevolezza che mi hai donato“. La dedica si conclude con parole colme di lirismo:

Tu sei la mia poesia, da subito lo sei stato

Tu mi hai fatto del bene

Mi hai insegnato ad amare ancora

Mi hai concesso le forze per crederci ancora

Hai abbracciato tutta me stessa

E te ne sei presso cura, e questo non lo scorderò mai. Belèn

Belen e Antonino alle Maldive, nello stesso resort con cui lei andò con De Martino

Sembra davvero che al fianco di Antonino Spinalbese la modella e showgirl argentina abbia trovato l’amore vero. Lo dimostra il fatto che i due, dopo una gravidanza inattesa finita purtroppo con un aborto spontaneo, hanno scoperto la voglia di diventare genitori: in estate nascerà Luna Marie. La location scelta per il primo grande viaggio insieme in attesa di godersi le gioie di mamma e papà non poteva essere più romantica, al di là delle critiche ricevute per essere alle Maldive nonostante il Covid (ma i viaggi all’estero sono ammessi, compatibilmente con le norme dei singoli Paesi). Curioso che la Rodriguez abbia scelto il medesimo resort in cui trascorse un’altra vacanza d’amore, in quel caso con l’ex marito Stefano De Martino. Lo splendido arcipelago dell’Oceano Indiano piace particolarmente alla showgirl, che l’ha scelto come meta anche ai tempi in cui era legata ad Andrea Iannone e a Fabrizio Corona.