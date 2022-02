Belen Rodriguez e i gossip sui suoi amori: DiPiùTV rivela piccanti retroscena sugli ex fidanzati

E’ salita all’attenzione delle cronache rosa, di recente, per il presunto (poi smentito) ritorno di fiamma con Stefano De Martino Belen Rodriguez, alla quale il settimanale DiPiùTV nei giorni scorsi, sul numero uscito in tutte le edicole martedì, ha dedicato un lungo articolo. Nel pezzo in questione sono riportate dichiarazioni di Belen suoi suoi ex più famosi: dal primissimo che l’ha fatta finire sulle copertine, ossia Fabrizio Corona, all’ultimo in ordine di tempo, ovvero Antonino Spinalbese, passando per Stefano De Martino e altri ancora.

Belen e quello che nessuno sapeva suoi suoi ex fidanzati: tradimenti, affetti e delusioni

Su Fabrizio Corona, secondo la rivista citata nel paragrafo precedente, Belen ha dichiarato: “Mi piaceva fosse spericolato”, mentre il suo commento su Marco Borriello è stato: “Ci siamo traditi”; la rivista ha posto l’attenzione anche su Stefano De Martino, al quale Belen si è detta ancora affezionata non nascondendo che per lui ci sarà sempre, mentre su Andrea Iannone la showgirl ha ammesso “Continuo a volergli bene”; infine, sul settimanale non è mancato Antonino Spinalbese, dal quale la bella argentina si è separata di recente: “Ci credevo tanto” ha detto su di lui.

Belen Rodriguez, single, si consola con la conduzione de Le Iene in coppia con Teo Mammucari

Amori a parte, Belen è attualmente concentratissima sul suo lavoro: da qualche settimana, com’è noto, la vediamo infatti alla conduzione della nuova edizione de Le Iene, con Teo Mammucari. E chissà che Cupido non abbia nuove sorprse in serbo per lei nei prossimi mesi. Intanto nei giorni scorsi Gianmaria Antinolfi ha fatto una clamorosa smentita sul suo rapporto con lei…

L’articolo Belen Rodriguez al centro del gossip: quello che nessuno sa sui suoi ex sembra essere il primo su LaNostraTv.