Belen Rodriguez al veleno su Alessia Marcuzzi. “Ecco come mi ha insultata dopo che era stata a letto con mio marito”. Fan sotto choc

Belen Rodriguez ha debuttato come presentatrice di Le Iene, dove ha preso il posto di Alessia Marcuzzi che, al contrario, ha interrotto temporaneamente i suoi rapporti lavorativi con la Mediaset. Una sostituzione che fa brillare gli occhi degli amanti dei gossip, che di certo non hanno dimenticato il periodo in cui si parlava di un flirt tra la presentatrice e Stefano De Martino. Potrebbe essere proprio questa la motivazione che ha scatenato il litigio tra la bella show girl e l’ex ballerino di Amici. Da quel momento, ne è passata di acqua sotto i ponti, e lei ha avuto anche una figlia da Antonino Spinalbese.

Ma oggi ogni tassello si sta rimettendo al suo posto. Belen Rodriguez, dopo aver lasciato il parrucchiere, è di nuovo vicina a Stefano De Martino. E in Mediaset ha preso il posto di Alessia Marcuzzi. In occasione del debutto la show girl ha parlato di diverse donne dello spettacolo senza filtri. Tra queste, Emma, Selvaggia Lucarelli, e proprio la presentatrice di Temptation Island Vip, per la quale non ha avuto belle parole. Siamo abituati ormai alla spontaneità della bella argentina e al suo modo di condividere limpidamente la sua vita privata con i follower, tramite i social.

Del resto, in passato, quando non c’era ancora Instagram a creare un collegamento con i fans, Belen Rodriguez era troppo spesso sotto l’occhio dei riflettori e sempre seguita dai paparazzi. Una situazione che la donna lamentava moltissimo. Forse proprio per questo ha deciso di mostrarsi di più, di modo che gli scoop, almeno, partano da lei stessa. Ma vediamo cosa ha detto di Alessia Marcuzzi:

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante”. Insomma Belen ha confermato quel che tutti pensavano

Poi è stato il turno di Emma Marrone, che era la fidanzata di Stefano De Martino quando Belen Rodriguez lo ha conosciuto: “Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla.. è una persona con le palle”.

Infine è stato il turno di Selvaggia Lucarelli, che non ha mai speso belle parole per Belen Rodriguez: “Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente. Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. La definisco come subdola.”

