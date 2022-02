belen-rodriguez-al-veleno-su-antonino-spinalbese-confessa-tutto-“altro-che-principe,-ecco-cosa-mi-ha-fatto.-stefano-mi-ha-salvato”

Belen Rodriguez e Teo Mammucari hanno rilasciato un’intervista doppia a Gente ma, ovviamente, tutti gli occhi sono puntati a quello che la show girl ha ammesso riguardo la sua vita privata. Partiamo dal principio: sono loro due i nuovi conduttori di Le Iene. A volere la bella argentina al suo fianco è stato proprio il presentatore, che ha stretto con lei un legame di amicizia da anni. Il rapporto si è poi rafforzato a Tu sì que vales. Così, l’uomo ha suggerito il suo nome al demiurgo del programma di Italia 1, Davide Parenti. Che subito ha accettato la proposta e le ha fatto un’offerta.

“Una serata tranquilla mi squilla il telefono e Teo mi dice che aveva fatto il mio nome a Davide Parenti. Ho urlato di gioia” ha raccontato Belen Rodriguez, molto felice di questa nuova esperienza ma soprattutto di viverla al fianco di Mammucari, per il quale ha solo parole d’affetto. “So come la pensa su di me e mi vuole bene. Le battute davanti alla telecamera sono solo da copione. Niente di offensivo. E poi è un padre fantastico”. Ma anche il nuovo presentatore di Le Iene ha riservato belle parole per la sua partner in crime, con la quale il rapporto è ottimo anche dietro le telecamere.

“Belen Rodriguez è una persona semplice e desiderosa di imparare. Si è calata nel ruolo con umiltà. Il primo giorno è arrivata visibilmente emozionata e mi ha detto: ‘Teo, dammi una mano’. E io le ho consigliato di divertirsi”. Quel che è certo però è che la show girl non fa scalpore per la sua carriera televisiva, bensì per la sua vita privata, che da sempre appassiona il pubblico italiano. Sembra che la donna sia creata appositamente per fare scandalo e l’adoriamo anche per questo. Oggi tutti i riflettori sono puntati sulla fine della relazione con Antonino Spinalbese ma soprattutto sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez si è finalmente lasciata andare a qualche dichiarazione in più sul parrucchiere più giovane di undici anni col quale ha avuto la sua secondogenita, Luna Marì. “Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?” La show girl ha intenzione di fare di tutto per non sottoporre sua figlia alla stessa tortura psicologica.

“A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. E le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”. Infine, Belen Rodriguez si è sbottonata anche riguardo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. “Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”. Quel che è certo è che la coppia ha tutto il pubblico italiano dalla loro parte. Abbiamo amato la loro storia sin dall’inizio e questo prendersi e lasciarsi ci sembra molto romantico. Troveranno prima o poi il loro equilibrio? Conoscendo la show girl pensiamo proprio di no. Ma va bene così.

