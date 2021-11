Belen Rodriguez: è veramente finita con Antonino Spinalbese? Il nuovo gossip

Continua ad essere al centro della cronaca rosa Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che lo scorso luglio ha dato alla luce la piccola Luna Marie, starebbe vivendo ora un momento di crisi con il compagno Antonino Spinalbese. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi, Belen Rodriguez è stata paparazzata di nuovo senza il compagno in aeroporto, con lei soltanto della sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. “Belen fuma nervosamente sigarette all’esterno dell’aeroporto milanese di Linate. Con lei non c’è Antonino Spinalbese […] È bellissima e malinconica Belen mentre parte per la Sicilia”. Questo quanto riportato sul noto settimanale in cui si racconta che la conduttrice di Tu si que vales è stata alcuni giorni a Catania per lavoro, ma anche al suo ritorno di Antonino Spinalbese non c’era nessuna traccia.



Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non vivono più insieme? L’indiscrezione

Stando a quanto riportato dal settimanale su citato, che aveva già anticipato dei dettagli sulla crisi tra Belen e Antonino già nello scorso numero, al ritorno dalla Sicilia Belen non avrebbe trovato a casa Antonino Spinalbese. L’hairstylist infatti sarebbe partito da solo per La Spezia per trascorrere alcuni giorni con la famiglia. Ma non è tutto perchè sembrerebbe che la coppia non viva più insieme. “Ciò che appare certo ormai è che Belen e e Antonino al momento non vivano più sotto lo stesso tetto” si legge sulla nota rivista.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi: giorni di dubbi e incertezze

“Giorni complessi, pregni di dubbi e incertezze”. Queste le dichiarazioni di persone vicine ad Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez riportate sul settimanale Oggi. Intanto i fans della conduttrice di Tu si que vales sperano che questa sia soltanto una crisi passeggera.

L’articolo Belen Rodriguez ancora sola: spunta un nuovo gossip sulla crisi con Spinalbese sembra essere il primo su LaNostraTv.