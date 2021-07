belen-rodriguez,-che-gioia-immensa:-“inaspettata-ma-bellissima”

Belen Rodriguez racconta la sua gioia immensa inaspettata ma bellissima, ecco a che cosa si riferisce la showgirl argentina.

Belen Rodriguez (Getty Images)

Belen Rodriguez è attualmente fidanzata con Antonino Spinalbese. La coppia, che si è formata nel corso del 2020, aspetta una figlia che dovrebbe nascere nelle prossime settimane. Il nome è stato già scelto e sarà Luna Marì. A quanto pare dalle ultime indiscrezioni il parto avverrà a Padova e non a Milano come si pensava.

La coppia nel prossimo futuro dovrebbe anche convolare a nozze, anche se la data ufficiale ancora non c’è. Per la modella argentina si tratterà della seconda figlia, dopo il primo avuto nel 2013 dalla relazione con il ballerino Stefano De Martino.

Antonino Spinalbese è stato uno stylist fino al 2020, poi in seguito si è dedicato completamente alla carriera da fotografo. Ha 26 anni, quindi più giovane di dieci anni rispetto alla showgirl argentina e naturalizzata italiana. I due si sono conosciuti ad una festa di compleanno di un’amica in comune ed è scoppiato il colpo di fulmine.

LEGGI ANCHE —> Rocco Siffredi assolve Ciro Grillo. La sua teoria sul perché è innocente

Belen Rodriguez, ecco la gioia inaspettata che ha colpito la showgirl.

Belen Rodriguez, ieri sera, ha avuto una grandissima gioia inaspettata, come ha spiegato stesso lei. In questo periodo si trova nel pieno della gravidanza, sua figlia dovrebbe nascere a breve e quindi le attenzioni sono tutte rivolte alla nascitura, come è giusto che sia.

Nella serata di ieri, la nazionale argentina ha vinto la cosiddetta Copa America, la corrispettiva americana del nostro europeo. La vittoria è arrivata dopo ben 28 anni di sconfitte. La showgirl è una grande fan della nazionale di calcio del suo paese e quindi ha esultato e gioito tantissimo per la grande vittoria.

LEGGI ANCHE —> Raffaella Carrà, Sergio Japino con lei fino alla fine: perché non ha funzionato

L’unico inconveniente è stato che la conduttrice di Tu si que vales si è addormentata poco prima dell’inizio della finalissima, ecco cosa ha detto: