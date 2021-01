Belen Rodriguez colpo di testa | “Vorrei tanto farla”

Belen Rodriguez è pronta a concedersi un colpo di testa, a quanto pare ben presto dovremmo dimenticare l’immagine della showgirl per come ha fatto innamorare i fan di sé… essendo pronta a rivoluzionare il tuo aspetto.

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere Belen con la sua immensa bellezza sempre senza tempo, quasi fosse sempre la stessa donna che ha avviato la sua carriera molti anni fa grazie alla partecipazione al reality show dell’Isola dei Famosi, all’epoca condotta da Simona Ventura.

Da quel momento in poi, a parte qualche piccola modifica al suo look, Belen ha sempre sfoggiato capelli lungi e castani come fossero un vero e proprio marchio di fabbrica. E se adesso la stessa showgirl fosse pronta a lasciarsi quella parte di sé alle spalle?

Cambio look, cambio vita anche per Belen?

Ebbene sì, nel corso di questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come Belen Rodriguez abbia cambiato radicalmente la sua vita dopo aver concesso anche una seconda opportunità al legame con Stefano De Martino. I due hanno vissuto un tempo di amore bellissimo, ma a quanto pare non sono più le stesse persone di un tempo, tanto che adesso Belen Rodriguez si trova avvolta da un nuovo amore e da una nuova felicità accanto ad Antonino Spinalbese.

Quanto detto è importante per comprendere come Belen non sia solo disposta ad archiviare mentalmente una parte di vita e guardare al futuro, ma per capire come la showgirl sia anche pronta a cambiare la sua immagine e quindi taglio di capelli che, come vuole un uso comune, nel momento in cui una donna fa un passo del genere sta davvero chiudendo on il passato.

Voglia matta per Belen

Il gossip in questione è nato a seguito della pubblicazione di una foto da parte di Belen Rodriguez nella sua pagina Instagram dove si mostra con un taglio di capelli nuovo, con tanto di frangetta a far da cornice al viso. Ovviamente non si tratta di una frangetta ‘vera’, ma ha comunque stuzzicato l’interesse di Belen pronta a ‘dare un taglio’, mettendo la questione ai voi tra i fan.

Leggendo i commenti possiamo notare come i fan siano divisi sull’argomento anche se l’interrogativo resta: davvero la showgirl è pronta ad archiviare una parte di sé cambiando immagine? Ricordiamo, inoltre, che Belen in occasione di una lunga intervista al Fatto Quotidiano ha confessato di aver raggiunto il perfetto equilibrio con sé stessa dichiarando: “Io sto bene nella mia vita. Sono contenta di come sono”.

