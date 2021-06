Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino Spinalbese, racconta a Di Più un retroscena riguardante proprio Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez, come un fulmine a ciel sereno: c’entra l’ex di Antonino Spinalbese, cos’è successo (Instagram)

Manca pochissimo alla nascita di Luna Marie, seconda figlia di Belen Rodriguez e del suo compagno Antonino Spinalbese. La bella showgirl è letteralmente al settimo cielo, come raccontato da lei stessa in più di un’occasione e come mostrano i suoi dolcissimi scatti social col pancione in bella vista.

Proprio in questo momento di estrema felicità, è accaduto però qualcosa di imprevisto: si tratta di un retroscena rivelato dall’ex fidanzata di Antonino. Lei si chiama Chiara Maria Mannarino e al settimanale Di Più ha raccontato un episodio che riguarderebbe la nuova compagna del suo ex. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto tra le due.

Belen Rodriguez, la rivelazione dell’ex di Antonino Spinalbese: cos’è successo tra loro

Al settimanale Chiara ha raccontato i esserci rimasta molto male per il comportamento del suo ex ragazzo che non si sarebbe fatto più vivo da quando ha intrapreso la sua relazione con la Rodriguez.

La 27enne bresciana, che lavora in un’azienda come Marketing Project Coordinator è stata in coppia con l’hair stylist dal 2016. La storia è durata 4 anni e, in base a quanto racconta, sarebbe stata lei a lasciare lui. Chiara rimprovera però Spinalbese di non esserle stato vicino quando è morta sua nonna: “Era come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo”. Aggiunge poi: “È anche vero però che l’ho lasciato io e che l’ho fatto soffrire. Detto questo ora gli auguro tanta pace e amore con Belen”.

La Mannarino ha poi raccontato cosa è successo quando su social ha scritto di non sentirsi inferiore a nessuno: Belen le avrebbe telefonato per dirle di non esternare pubblicamente certi suoi pensieri che avrebbero potuto essere interpretati male.

“Ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”, ha commentato l’ex di Antonino.