belen-rodriguez-compie-37-anni:-gli-auguri-speciali-dell’ex-fabrizio-corona

Fabrizio Corona e il messaggio a Belen Rodriguez: “Auguri Gorda”

Oggi per Belen Rodriguez è un giorno speciale, infatti l’amatissima e seguitissima showgirl argentina spegne 37 candeline. Tra le persone che hanno voluto, direttamente o indirettamente, dedicare un pensiero alla Rodriguez vi è anche il suo storico ex fidanzato Fabrizio Corona, il quale ha, attraverso le proprie storie Instagram, dedicato un breve pensiero all’ormai ex compagna, scrivendo: “Auguri gorda” (bella in spagnolo, ndr). Belen non ha ancora risposto, ed anzi è inattiva sui social da un paio di giorni, forse poiché sente la necessità di festeggiare in famiglia staccando dalla routine quotidiana, o forse semplicemente perchè ancora non ha avuto modo visti i tanti impegni.

Fabrizio Corona si scaglia contro Gianmaria Antinolfi: il motivo

Nelle ultime ore Fabrizio Corona si è reso protagonista di un’accesa uscita nei confronti dell’attuale concorrente del GF Vip Gianmaria Antinolfi. Alla base delle parole di Corona vi è un’uscita poco elegante del vippone nei confronti di Sophie Codegoni, e a tal proposito l’ex fidanzato di Belen Rodriguez non le ha mandate a dire definendo l’imprenditore come una persona di poca cultura e molto legata all’apparenza, e definendolo poveretto. Le sue parole hanno poi anche voluto lanciare un messaggio nei confronti di chi sceglie di portare sul palcoscenico della televisione italiana personaggi così particolari e poco profondi.

GF Vip, Sophie Codegoni smentisce la storia con Fabrizio Corona

Dopo pochi giorni nel GF Vip, Sophie Codegoni ha sin da subito dato parecchie informazioni in pasto ai più curiosi, a partire dalla sua storia con Matteo Ranieri fino al rapporto con Fabrizio Corona, di cui si parlava in termini sentimentali. Nonostante le voci contrastati, Sophie Codegoni ha smentito categoricamente la relazione con Fabrizio Corona parlando dell’ex paparazzo come di una persona splendida con la quale si vede spesso ma senza risvolti amorosi.

Ciniglio Ainis Raffaele

