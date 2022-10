belen-rodriguez-confessione-amara-“stefano-mi-ha-lasciato-per-la-seconda-volta.-ecco-il-motivo”

Belen Rodriguez è stata intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin e si è lasciata andare a diverse confessioni riguardo il suo rapporto con Stefano De Martino e, soprattutto, le cause delle loro diverse rotture. Bene due volte dopo il matrimonio la coppia nata davanti alle telecamere è scoppiata. Ben due volte la show girl argentina ha avuto relazioni importanti con altri uomini, mentre l’ex ballerino di Amici rimaneva apparentemente solo. Oggi lei ha avuto la sua secondogenita, Luna Marì, da Antonino Spinalbese, ma nonostante questo i due sembrano essere nuovamente felicissimi insieme.

Non solo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora marito e moglie, grazie a un giudice che ci ha visto lungo: “Siamo ancora sposati. Abbiamo chiesto il divorzio ma poi siamo tornati insieme. Ci siamo rilasciati, abbiamo chiesto un’altra volta il divorzio. Il giudice ci ha detto: ‘Aspettate un attimo’. Poi siamo tornati assieme e la richiesta di divorzio è decaduta. Quindi siamo ancora marito e moglie”. Una situazione fortunata per la show girl, che porta di nuovo con orgoglio la sua fede al dito. Ma questa volta alla loro famiglia si è aggiunta una nuova componente.

“La prima volta non è andata. Dopo la seconda volta che ci siamo lasciati per lui non è stato facile perché io ho avuto una figlia da un’altra persona. Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto. Con molta cautela abbiamo ricominciato a frequentarci fuori casa. Per un po’ lo abbiamo tenuto nascosto e poi ci hanno scoperto”. E l’Italia intera è stata molto felice di rivederli ancora insieme. Una delle coppie che alimenta maggiormente il gossip italiano, come del resto l’argentina ha sempre fatto nella sua vita. Speriamo che questa volta sia per sempre.

“Siamo riusciti a stare separati per poco tempo alla fine della fiera. Tane volte mi sono pronunciata con buoni propositi. Ce la viviamo con più riservatezza e maturità, abbiamo più consapevolezza. Ho ora un’ulteriore conferma di amarlo davvero tanto. Se ci siamo riscelti, vuol dire che c’è tanta sostanza”. Soprattutto, adesso non ci sono più tutti quei problemi che i due hanno dovuto affrontare all’inizio del loro matrimonio. Belen Rodriguez ha raccontato infatti come mai, dopo aver avuto il loro primogenito Santiago, sia scoppiata la crisi che li ha portati alla prima separazione.

“Avevo più introiti e questa cosa può mettere in difficoltà qualcun altro. Ora ha trovato la sua strada e tutto va molto meglio. Non è più il principe consorte”. Stefano De Martino in effetti sembra stia diventando un volto di punta della Rai. Viene riconfermato anno dopo anno alla conduzione di Stasera tutto è possibile, mentre l’anno scorso ha diretto un nuovo show della seconda serata tutto suo, Bar Stella. Non solo la rete di Stato, anche in Mediaset ha il suo ruolo come giurato del serale di Amici di Maria De Filippi, che stravede per lui. La sua nuova consapevolezza sul lavoro sembra rendere migliore anche la sua vita dentro le mura di casa con Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez confessione amara “Stefano mi ha lasciato per la seconda volta. Ecco il motivo” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.