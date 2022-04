belen-rodriguez-diretta-su-silvia-toffanin:-“sto-aspettando-di-…”

In questi giorni Belen Rodriguez è finita sotto i riflettori per via del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Era da diversi mesi che si parlava di questo ritorno di fiamma, ma i due hanno cercato di tenere la loro storia lontano dai riflettori, almeno fino a qualche giorno fa. Ebbene, adesso i due non si nascondono più e si mostrano sui social così come in giro per le vie di Milano e non solo. La showgirl argentina è stata anche ospite nel programma Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez. In questo programma il rapper milanese intervista dei vip che rispondono a delle domande nel modo più sincero possibile. Ma cosa ha dichiarato Belen nel corso di questa intervista? Facciamo un pò di chiarezza.

Belen Rodriguez ospite a Muschio Selvaggio, il programma web di Fedez

Belen Rodriguez in questi giorni, come abbiamo già avuto modo di anticipare, è stata ospite nel programma Muschio Selvaggio di Fedez. Ecco che la showgirl ha parlato di tanti argomenti ed ha risposto a diverse domande anche su quelli che sono i progetti futuri. Pare che tra le tante risposte curiose, Belen abbia confessato quello che è uno dei suoi desideri.

La showgirl confessa il suo desiderio più grande e parla di Silvia Toffanin

Pare che Belen voglia andare a cena con una collega molto famosa, sperando di poterla fare ubriacare. “Sto ancora aspettando l’appuntamento per la cena con lei. Proverò ad ubriacare Silvia Toffanin, sì ragazzi!”. Queste le parole di Belen che ha fatto così una battuta piuttosto divertente su Silvia Toffanin. Poi sembra che la showgirl abbia detto dell’altro, parlando di un trasloco. “Passo dal secondo piano al quarto, ma dell’edificio davanti, dall’altra parte della strada. Ho fatto una sorta di upgrade…”.

Domande su progetti futuri e poi a sorpresa curiosità su Fabrizio Corona

A quel punto Fedez sembra che abbia chiesto a Belen se in progetto ha l’uscito di un nuovo album, visto che ha dimostrato di avere delle importanti doti canore. “Mi sarebbe piaciuto fare la cantante seria, ma non ho più voglia. A me piace essere credibile e non voglio diventare ridicola…”.Sul finire dell’intervista, però, il rapper a sorpresa avrebbe chiesto a Belen se sapesse il motivo per cui Fabrizio Corona, suo ex, ce l’abbia tanto con lui visto che in qualsiasi occasione lo attacca e lo critica. “Ogni giorno fa una ca**o di storia contro di me, è ossessionato…”. A tal riguardo pare che la conduttrice pare abbia risposto che secondo lei Fabrizio non odia Fedez.“Non sta proprio a posto…Secondo me lo fa per fare notizia…”, avrebbe dichiarato Belen.

…