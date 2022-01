belen-rodriguez-dopo-il-gossip-su-stefano-de-martino:-“non-dovremmo-mai…”

Belen Rodriguez conferma il ritorno con Stefano De Martino? “Non dovremmo mai sentire che sia troppo tardi”

La nota showgirl e conduttrice Belen Rodriguez, si trova parecchio al centro del gossip per la recente rottura con Antonino Spinalbese e per essere stata avvistata più volte in compagnia del suo ex marito Stefano De Martino. Dopo le diverse voci circolate sul web sul suo presunto ritorno di fiamma con il padre del suo primogenito Santiago, la 37enne ha rotto il silenzio sui social tramite un lungo post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram. Nella parte finale Belen sembra essersi riferita all’eventuale riavvicinamento tra lei e Stefano, visto che ha scritto le testuali parole:

“Non dovremmo mai sentici in colpa di voler stare un po’ da soli. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez fotografati insieme. Lei: “Vorrei poter descrivere le emozioni che provo”

Ai tanti follower di Belen Rodriguez, nelle scorse ore non è di certo sfuggito il post che la showgirl e conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La famosa 37enne che di recente ha confermato la rottura con Antonino Spinalbese in un video in cui si è rivolta al figlio Santiago dicendogli: “Non vuoi fare lo chef da grande? Visto che mamma è single almeno ho qualcuno che mi cucina”, oggi si è fatta sentire sui social. Dopo che diversi settimanali hanno ipotizzato un probabile riavvicinamento tra lei e il suo ex marito Stefano De Martino, venendo fotografati insieme, la showgirl argentina ha spiegato qual’è il suo stato d’animo, taggando però l’influencer Selene Genisella. Per iniziare Belen ha condiviso questo lungo pensiero: “E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura, che seppur strana, ci permette di essere chi siamo nel profondo. Che strano quello che succede”. Belen dopo aver detto di avere tanto da dire sull’argomento, ha aggiunto:

“Vorrei poter descrivere le emozioni che provo al solo pensiero di poterlo fare. Com’è facile sopprimere i nostri bisogni solo per la meccanicità delle ricorrenti abitudini e per il rumore del mondo esterno”.

Belen Rodriguez si riferisce all’ex marito Stefano De Martino? “Rifioriamo dal nostro silenzio”

Belen Rodriguez ha continuato il suo discorso: “Per quanto innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle”. Infine a proposito del silenzio, la showgirl ha concluso dando l’impressione di riferirsi a Stefano De Martino:

“Rifioriamo dal nostro silenzio. Prendiamoci i nostri spazi. E’ lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri, ma di certo per noi”.

L’articolo Belen Rodriguez dopo il gossip su Stefano De Martino: “Non dovremmo mai…” sembra essere il primo su LaNostraTv.