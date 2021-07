Momenti di paura per Belen Rodriguez: dopo il parto, la conduttrice argentina ha avuto un malore, è finita in ospedale in sedia a rotelle. Belen, infatti, a una settimana dalla nascita della sua piccola Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese, è tornata al lavoro, ma le cose non sono andate – purtroppo – come…