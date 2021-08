Nella prima intervista dopo il parto rilasciata alla rivista Chi, Belen racconta la gioia di diventare mamma per la seconda volta: “Mia figlia era nel mio destino”. Il suo amore per Antonino sul quale i più scettici non avrebbero mai scommesso, dura e sembra più solido che mai e la scelta della showgirl argentina di mettere la sua felicità nelle mani del giovane hair stylist si rivela una delle migliori della sua vita: “Antonino era il mio desiderio”.

