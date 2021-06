belen-rodriguez,-dopo-le-dichiarazioni-dell’ex-di-antonino,-parla-roberto-alessi-e-dice-“non-era-…”

Belen Rodriguez, come tutti sappiamo è in attesa di partorire la sua piccola Luna Marì e si sta godendo proprio le ultime settimane con il pancione, in compagnia del suo compagno Antonino Spinalbese. Sembrerebbe che nei giorni scorsi, abbiano fatto parecchio discutere alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzata del noto hair stylist. Stiamo parlando di Chiara Maria Mannarino la quale avrebbe voluto rilasciare delle dichiarazioni che in qualche modo hanno lasciato parecchio perplessi dapprima Belen e Antonino e poi anche tutti gli altri. Ma cosa ha dichiarato la giovane donna? E soprattutto perché ha deciso di parlare proprio ora dopo tanto tempo?

Le dichiarazioni di Chiara Maria Mannarino sulla storia con Antonino Spinalbese

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Chiara Maria e Antonino sono stati fidanzati per alcuni anni. Poi di comune accordo, si era detto, i due avrebbero deciso di lasciarsi e ognuno di loro avrebbe preso delle strade differenti. Dopo un po’ di tempo poi, Antonino ha ritrovato il sorriso ma soprattutto l’amore, dopo aver incontrato Belen Rodriguez. I due si apprestano a diventare genitori di una bambina.

Le accuse di Roberto Alessi nei confronti dell’ex di Antonino

In seguito alle dichiarazioni rilasciate da Chiara Maria Vallarino pare che a parlare sia stato il direttore di Novella 2000 ovvero Roberto Alessi. Quest’ultimo che tra l’altro cura una rubrica chiamata App&Down sembra abbia voluto riservare una critica all’ ex fidanzata di Antonino Spinalbese. Soprattutto il direttore di Novella 2000 ha criticato le modalità ed i tempi scelti per poter fare queste dichiarazioni. “Visto che arriva una bambina forse non era il momento di parlare”, questo nello specifico quanto dichiarato da Roberto Alessi. Quest’ultimo ha voluto quindi muovere una critica alla giovane donna facendo intendere che forse visto le situazioni, sarebbe stato meglio tacere, così come del resto ha fatto per tutto questo tempo.

“Sono stata io a lasciare Antonino”, le precisazioni di Chiara Maria

Nel corso delle recenti dichiarazioni, l’ex fidanzata di Antonino avrebbe voluto sottolineare come effettivamente la rottura non sia stata proprio di comune accordo, ma che è stata lei a lasciarlo. La giovane avrebbe anche confessato di aver voluto mettere un punto alla storia con Antonino perché avrebbe preferito realizzarsi sotto un punto di vista professionale e andare all’estero. Intanto, nonostante tutto, Belen e Antonino stanno vivendo la loro splendida storia d’amore senza alcuna preoccupazione riguardo ciò che sta accadendo.