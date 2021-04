belen-rodriguez-e-antonino-spinalbanese.-“maldive?-rosichiamo”-ammette-alessi

Belen Rodriguez alle Maldive con Anronino Spinalbanese. Roberto Alessi: “I rosiconi come me sono impazziti”

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro delle polemiche. La showgirl argentina è volata alle Maldive per concedersi una bellissima vacanza con il suo compagno Antonino Spinalbanese. La Rodriguez ha documentato la vacanza con tutta una serie di scatti pubblicati sui social, cosa che ha infastidito non poco. Data l’attuale situazione pandemica e le restrizioni a cui milioni di italiani sono costretti, in molti hanno trovato di cattivo gusto lo sbandierare questa vacanza da sogno. Belen in ogni caso non ha infranto nessuna regola e a quanto pare, il motivo dietro questa fuga alle Maldive risiede nel fatto che con il procedere della gravidanza, la showgirl avrebbe avuto difficoltà a partire in un secondo momento. Roberto Alessi, direttore di Novella2000, nella sua rubrica Up&Down ha parlato proprio della partenza di Belen Rodriguez, affermando: “Mentre noi siamo qui tra zone arancioni, mascherine e gel igienizzante, lei se ne frega e va alle Maldive alla facciazza nostra…i rosiconi come me sono impazziti”.

Belen Rodiguez criticata, Roberto Alessi: “L’odio dei social è assoluto”

Belen Rodriguez, di recente ospite a Canzone segreta, ha colo l’occasione per godersi una vacanza alle Maldive con Antonino Spinalbanese. I due tornati da alcuni giorni stanno rispettando l’obbligo di quarantena. Ovviamente non sono mancate le critiche ai danni della showgirl per la sua scelta di rendere pubblici alcuni istanti della sua bellissima vacanza. In molti non hanno apprezzato questa spettacolarizzazione, consapevoli del momento difficile che stiamo affrontando, e hanno sommerso di critiche Belen. Roberto Alessi, nella sua rubrica Up&Down ha sottolineato proprio questo: “L’odio dei social è assoluto”, ma ormai la Rodriguez è abituata ad essere al centro delle polemiche, e come sempre non ha dato alla questione molta importanza.

Belen Rodriguez gravidanza, Roberto Alessi anticipa: “A metà luglio diventa mamma”

Belen Rodriguez tra qualche mese darà alla luce la sua seconda figlia, Luna Marì. La showgirl, alla fine sesto mese di gravidanza è al settimo cielo per questo lieto evento. Come ha sempre dichiarato, mettere al mondo una bambina era uno dei sogni di Belen Rodriguez, che è riuscita a realizzare insieme al suo compagno Antonino Spinalbanese, che diventerà padre per la prima volta. Roberto Alessi, proprio in merito alla gravidanza della Rodriguez, dà qualche indizio in merito alla data del parto: “A metà luglio diventerà mamma”.

