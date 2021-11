Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non vivono più insieme? Lo scoop

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi nera: vivono separati? Il nuovo retroscena

Ormai non si fa altro che parlare sui giornali e sul web della presunta crisi tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Difatti non c’è giorno in cui non spuntano nuovi retroscena sul loro rapporto logorato. Oggi sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna uscito in tutte le edicole di Italia è stato lanciato un nuovo scoop su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni in possesso dal periodico di gossip pare che la crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia talmente grave che ormai non vivrebbero neppure più sotto lo stesso tetto: “I due avrebbero due case diverse a Milano…” Sarà vero?

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si ignorano? L’ultima indiscrezione

Il magazine Diva e Donna, dopo aver rivelato che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non vivrebbero più insieme già da tempo, ha anche riportato un’altra succosa indiscrezione. Di cosa si tratta? Il settimanale edito da Urbano Cairo è venuto a conoscenza che Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez starebbero facendo di tutto per evitarsi senza fare troppi drammi:

“I due sembra che stiano cercando in tutti i modi di evitarsi, anche se con discrezione ed eleganza…”

Diva e Donna ha poi svelato che nei giorni in cui Belen Rodriguez, sempre al centro del gossip, è volata in Sicilia per occuparsi della nuova campagna pubblicitaria della sua linea di moda, Antonino Spinalbese sarebbe rimasto a Milano con la figlia Luna Marì: “Questo particolare avrebbe fatto capire che i due non vivrebbero più insieme…”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? Nuovi aggiornamenti

Il settimanale Diva e Donna ha poi concluso asserendo che nel momento in cui Belen Rodriguez è tornata dalla Sicilia, il suo (ex?) compagno Antonino Spinalbese pare abbia lasciato Milano per far visita ai genitori a La Spezia pur di starle lontano: “Si è rifugiato a La Spezia, la sua città natale, per qualche giorno…” Quale sarà la verità? Chissà, intanto Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano sulla linea del silenzio.

