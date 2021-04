belen-rodriguez-e-antonino-spinalbese-volano-alle-maldive,-le-foto-del-viaggio-romantico

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in vacanza in una location da sogno alle Maldive. La coppia, che tra qualche mese accoglierà la nascita della loro prima figlia Luna Marie, è partita alla volta delle isole tropicali, dove si sta concedendo una pausa dal lavoro. Giusto il tempo per Belen di festeggiare il compleanno del piccolo Santiago, che si è ritrovata su un volo intercontinentale. È tempo di riposo per riprendersi dal jet lag, ma sui profili Instagram della coppia sono già spuntate le prime foto di una serata da sogno e una cena a base di sushi.

Il primo viaggio d’amore di Belen e Antonino

I futuri genitori di Luna Marie sono sbarcati alle Maldive. Si tratta del loro primo viaggio di coppia, considerando che nell’ultimo anno hanno dovuto limitare parecchio gli spostamenti a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Una sorta di luna di miele dunque, ma senza nozze, perché per il momento Belen e Antonino non si sposeranno. La showrgirl argentina infatti non ha ancora ufficialmente divorziato dall’ex marito De Martino. Mentre la coppia si gode la prima serata sull’isola, i follower sono già in rivolta per il loro viaggio transatlantico in piena pandemia. Belen e Antonino però non sembrano affatto curarsi delle polemiche che, come c’era da aspettarsi, sono scoppiate al primo scatto delle Maldive pubblicato su Instagram.

Belen nello stesso resort dove andò con De Martino

D’altronde hanno tutte le carte in regola per farlo, visto che si tratta di una partnership concordata con la struttura, uno dei resort di lusso più ambiti dai vip, meta delle vacanze di Francesco Totti e Ilary Blasi, Mauro Icardi e Wanda Nara, solo per citarne alcuni. La location da sogno, a cinque stelle, si trova sull’atollo di Dhaalu e ha cifre stellari: una camera doppia ha un prezzo a notte pari a 2.9000 euro. Cifre trascurabili se si considera che si tratta di un’attività di promozione per la coppia, dunque il soggiorno potrebbe essere del tutto o in parte pagato dalla struttura. Ad ogni modo Belen conosce molto bene il resort, lo stesso dove ha trascorso un romantico soggiorno con l’ex marito ad ottobre del 2019. Ma ad una vacanza da sogno è difficile dire di no.