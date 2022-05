belen-rodriguez-e-diletta-leotta-con-gli-stessi-jeans,-bellissimi-e-costano-solo-35-euro.-stanno-bene-a-tutte,-dove-trovarli

Sono di Pull&Bear i jeans che hanno fatto perdere la testa a star come Belen Rodriguez e Diletta Leotta e che costano soltanto 35 euro. Impossibile non comprarli. Sempre di più in fatto di moda seguiamo le scelte di attrici e personaggi famosi. Proprio per questo, è nato addirittura un nuovo lavoro, quello delle influencer. Donne e uomini che tramite i social cercano di sponsorizzare nuove tendenze e capi d’abbigliamento. La regina di queste è sicuramente Chiara Ferragni, che è riuscita a diventare un modello d’ispirazione per le donne di tutto il mondo, non soltanto d’Italia.

Non solo capi d’alta moda, Chiara Ferragni detta le regole anche per quel che riguarda la cavigliera da indossare in spiaggia. Ricordiamo bene quelle con le conchiglie, indossate da ragazze, bambine e signore su qualunque spiaggia della costa italiana e non solo. Oltre a Chiara Ferragni, con un ruolo differente ma sempre in grado di influenzare, amiamo seguire Kate Middleton. La futura principessa consorte d’Inghilterra ci allieta con capi low cost subito acquistati da quelle amanti della moda che vogliono seguirsi eleganti e sofisticate. Poi ci sono Belen e Diletta, sicuramente più sensuali delle sopracitate.

Ogni donna può decidere di seguire una diverse influencer, in base al suo fisico e ai suoi gusti in fatto di abbigliamento. Sicuramente una ragazza curvy non vorrà vestire come Chiara Ferragni, ma guarderà più a celebrità come Rihanna o le Kardashian. Così una donna con le curve e un bel seno sarà ben felice di prendere spunto da Diletta Leotta e Belen Rodriguez, che in Italia sono diventate vere e proprie icone di sensualità. Ed entrambe non hanno resistito ai jeans di Pulle&Bear che vi presentiamo in questo articolo. Belli, economici, e soprattutto perfetti per l’estate che è appena iniziata.

Il capo in questione è un jeans modello sigaretta non molto aderente e a vita alta, a mettere in risalto i fianchi. Il jeans è ricamato con tante piccole margherite, semplici, belle e particolari, che si possono abbinare a qualsiasi capo d’abbigliamento. Il costo è super low cost: si possono comperare sul sito di Zalando a soli 35,99 euro. I pantaloni sono incredibilmente versatili, adatti per qualsiasi silhouette. E se li hanno scelti due star come Belen Rodriguez e Diletta Leotta, come potremmo noi rinunciarci?

