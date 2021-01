belen-rodriguez-e-il-dettaglio-che-confermerebbe-la-gravidanza

Belen Rodriguez ha lasciato trapelare un dettaglio che potrebbe confermare la gravidanza, di che si tratta?

Belen Rodriguez (Instagram)

Sulla bellissima showgirl ultimamente si sono consumate molte voci. Secondo la notizia lanciata da Novella 2000, sarebbe in attesa del secondo figlio con il suo attuale compagno Antonino Spinalbanese. Anche la testata online 361 Magazine aveva ripreso il gossip, avvalorato da fonti vicine alla modella.

Non c’erano state conferme o smentite da parte degli interessati, solo tanti post romantici in cui esprimevano il loro amore l’uno per l’altra. Fino ad oggi, e sarebbe proprio Belen Rodriguez a convalidare questa teoria, a sua insaputa.

LEGGI ANCHE-> Diletta Leotta, la FOTO in reggiseno fa esplodere il web

Il dettaglio che non è sfuggito ai social

(Getty Images)

LEGGI ANCHE-> Belen Rodriguez in dolce attesa, l’inaspettata reazione di Stefano

Belen è sempre molto attiva sui social, posta diapositive della sua quotidianità e scatti seducenti che lasciano senza fiato i fan in contemplazione. Non si è smentita: anche stavolta ha sbalordito tutti, ma non per un’altra foto sexy.

L’argentina infatti si inquadra in un video selfie allo specchio che condivide con i suoi followers, ma nel suo riflesso si intravede un dettaglio che non è sfuggito. Sul polso si nota perfettamente un braccialetto speciale, per la precisione anti-nausea.

Molte donne hanno riconosciuto quel semplice oggetto, perchè spesso in gravidanza si usa indossarlo per contrastare la nausea, soprattutto i primi mesi quando è più presente. Non è una certezza, poichè usufruirne anche in altre circostanze non sarebbe strano, ma è senza dubbio un grosso indizio e una coincidenza da non sottovalutare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

(Getty Images)

Intanto Belen appare felicissima accanto al suo Antonino, si dice fortunata come non lo è mai stata e sembra finalmente aver ritrovato la serenità dopo la relazione conclusa con Stefano De Martino. Non per la gioia di lui, che sembra aver preso molto male la notizia.