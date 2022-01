Belen Rodriguez e Michele Morrone, nuovi incontri nelle notte: è amore?

Belen Rodriguez ha trovato l’amore con Michele Morrone? Il nuovo gossip

È tornata single Belen Rodriguez e a confermarlo è stata proprio lei che ha raccontato che con Antonino Spinalbese, papà di Luna Marie, la relazione si è conclusa. Ora però la bella argentina continua ad essere protagonista del gossip. Seguitissima dai fotografi, Belen è al centro della cronaca rosa in queste settimane per un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, ovviamente ancora non confermato dai diretti interessati. In queste settimane però Belen ha riallacciato i rapporti con Michele Morrone, con il quale in passato c’era stato uno screzio sui social. Ora la coppia avrebbe iniziato a frequentarsi e l’attore è stato paparazzato in più occasioni a far visita a Belen dopo cena. A rivelare il nuovo gossip è stato il numero in uscita del settimanale Chi.



Belen e Michele Morrone sono una coppia? Incontri notturni in casa di lei

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge su Belen e Michele Morrone: “I due si sono visti diverse volte e sempre dopo il tramonto”. L’attore inoltre sarebbe stato visto dai paparazzi andare a trovare Belen a casa dopo le 21.30 e trascorrere poi lì la serata: “Morrone si è sempre presentato dopo cena, per poi andarsene a tarda notte: all’una, alle due, alle tre”. Insomma gli ultimi incontri tra Belen Rodriguez e Michele Morrone si sarebbero svolti tutti in privato. Ovviamente non si sa se in casa della showgirl erano presenti altre persone.

Belen Rodriguez ammette: “Da un mese ho riscoperto la leggerezza”

In attesa di scoprire se con Michele Morrone è scoppiato l’amore oppure se il gossip sul ritorno di fiamma con De Martino è vero, Belen ha raccontato ai fotografi appostati sotto casa sua: “Da un mese ho riscoperto la leggerezza”.

