belen-rodriguez-e-stefano-de-martino:-i-5-momenti-indimenticabili-della-loro-vita-insieme

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si annoiano mai: ecco i 5 momenti indimenticabili della loro vita di coppia

Si lasciano e si prendono, si separano e si amano. E poi il matrimonio, un figlio. Insomma Stefano De Martino e Belen Rodriguez certamente non si annoiano mai. Nonostante i loro mille alti e bassi, e le loro scelte che finiscono sempre per diventare polemica, il pubblico ama questa coppia. La ama come si amano Al Bano e Romina Power, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I fan li vogliono insieme e loro sembrano avere voglia di accontentarli. E tra discese e salite, momenti belli e brutti, vediamo quali sono i loro 5 momenti indimenticabili.

Galeotto fu Amici: è nel talent di Canale5 che la coppia si è incontrata per la prima volta



E’ il 2012 quando Belen e Stefano si incontrano ad Amici, durante la fase Serale di quell’edizione. Lui, ex allievo del talent, era approdato nel corpo di ballo come ballerino professionista. Lei era una presenza fissa della fase Serale come ballerina e non solo. I due si sono conosciuti e subito innamorati. Peccato che però lui era fidanzato con Emma Marrone e il suo presunto tradimento lasciò l’amaro in bocca alla cantante e a tutti i fan dell’ex coppia nata sempre ad Amici.

Il matrimonio da sogno



Il 20 settembre 2013 Belen e Stefano si sposano a Comignano, un paesino di 1223 abitanti a Novara, in Piemonte. Un matrimonio da favola, con amici e parenti, seguito dalle telecamere, rimasto nel cuore di milioni di persone.

La nascita di Santiago: è lui la vera gioia di questa coppia tormentata



Sempre nel 2013 per Belen e Stefano arriva l’evento più bello della loro vita: la nascita di Santiago. I due sono letteralmente impazziti d’amore per il bambino che, ieri come oggi, viene identificato da tutti come la copia visiva identica di Stefano De Martino.

La separazione: nessuno se l’aspettava



Non tutte le favole sono a lieto fine. E così, con immenso stupore da parte di tutta Italia, nel 2013 Belen e Stefano si separano. I due lo hanno annunciato con un comunicato stampa. I fan non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno e nel 2019 la coppia è tornata insieme. Nel 2020, però, i due si sono nuovamente separati.

Si sono rimessi insieme e poi lasciati di nuovo ma nel 2022 la svolta: la coppia è tornata



L’ultima separazione di Stefano e Belen sembrava irremovibile. Tanto che la showgirl argentina ha avuto una figlia dall’ex fidanzato Antonino Spinalbese di cui appariva innamoratissima. Ma certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, come cantava Antonello Venditti, e infatti, con immensa sorpresa, recentemente Belen e Stefano sono tornati insieme! Sarà la volta buona?

