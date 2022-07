belen-rodriguez-e-stefano-de-martino-pronti-a-fare-un-gesto-d’amore-importante

Stefano De Martino e la popolare showgirl: un rito d’amore per loro? L’ultima indiscrezione

Sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna è stato dedicato un intero articolo a Belen Rodriguez ed al popolare conduttore, che dopo tanto tempo separati hanno deciso di provarci un’altra volta. In questa occasione il settimanale edito da Cairo Editore ha anche colto la palla al balzo per svelare un nuovo retroscena sulla coppietta di innamorati. Di cosa si tratta? In pratica pare che abbiano intenzione di festeggiare questo ritorno di fiamma con un vero e proprio rito d’amore a Napoli. Gli invitati all’evento dovrebbero essere amici e parenti più stretti.

Belen Rodriguez e il conduttore innamorati più che mai: ecco come vogliono festeggiare il loro ritorno di fiamma

Il settimanale Diva e Donna ha anche tenuto a precisare in cosa consiste questo rito d’amore di Stefano De Martino e della showgirl di origini argentine. In pratica non sarà un matrimonio (i due sono già sposati, visto che non hanno mai divorziato), ma sarà qualcosa di unico per festeggiare il trionfo del loro amore puro e sincero:

“Probabilmente la showgirl e il ballerino rinnoveranno le promesse nuziali, un modo per confermare l’impegno l’uno verso l’altra e viceversa…”

Questo rito d’amore, in base alle indiscrezioni raccolte dal magazine di gossip, sarà un modo per il conduttore e per la showgirl, la quale sta vivendo un periodo d’oro, per confermare l’impegno l’uno verso l’altra e viceversa: “C’è anche chi festeggia dopo aver passato un periodo difficile, com’è successo a loro…”

Stefano De Martino e la showgirl pronti a festeggiare: è lei che spinge per fare questo rito d’amore

Il magazine Diva e Donna ha poi concluso questo articolo dedicato a Belen Rodriguez e al popolare conduttore cogliendo l’occasione per svelare un altro retroscena. Di cosa si tratta? In pratica il settimanale è venuto a conoscenza che sarebbe proprio la showgirl la più decisa nel fare un passo del genere, anche per far capire che ormai De Martino è suo e solo suo: “E’ lei quella che spinge di più nel fare questo rito d’amore…Vuole far capire alle tante fan di Stefano, nel mondo dello spettacolo, che suo marito non si tocca…”

L’articolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti a fare un gesto d’amore importante sembra essere il primo su LaNostraTv.