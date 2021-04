Belen Rodriguez: ecco perché sua figlia si chiamerà Luna Marie | Retroscena inedito

Belen Rodriguez è forse la showgirl di origine straniera più conosciuta e seguita in Italia, protagonista di tanti programmi. Ora è incinta di una bambina di cui ha già annunciato il nome. Voi sapete come mai l’ha scelto?

Belen Rodriguez sta vivendo un momento d’oro al fianco del suo nuovo fidanzato: l’hair stylist dei vip Antonino Spinalbese, con il quale avrà presto una bambina. La showgirl ha dato l’annucio ufficiale della gravidanza non molto tempo fa rivelando anche il nome della piccola: Luna Marie. Voi sapete come mai questa decisione?

Belen Rodriguez e il nome di sua figlia Luna Marie

Sono mesi fantastici per la modella di origine argentina che sta vivendo al massimo la sua seconda gravidanza. Dopo un lungo periodo di speculazioni, finalmente, in febbraio, ha deciso di condividere con tutti la nuova svolta presa dalla sua vita rivelando di essere incinta e persino il nome di sua figlia, che nascerà la prossima estate, Luna Marie.

Si tratta di una scelta molto originale a cui la conduttrice deve aver pensato a lungo con il suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Lei ha già un altro figlio: Santiago, avuto dal matrimonio con il ballerino Stefano De Martino, finito definivamente non molto tempo fa. Proprio il piccolo avrebbe avuto un ruolo importante nel determinare come si chiamerà la sorellina.

Ecco che cosa ha raccontato Belen durante la trasmissione Canzone segreta di Serena Rossi. “Il nome Luna lo ha scelto lui io ho aggiunto Marie per darle un tocco un po’ fiabesco“. Il primo rappresenta la luce, tutto ciò che c’è di brillante. Marie, invece si richiama alla Vergine Maria, ma è anche il primo nome della mamma della bimba. In Francia, quest’ultimo è molto diffuso e magari ora che la presentatrice l’ha scelto per la figlia, spopolerà anche in Italia. In una passata intervista a Verissimo aveva rivelato: “spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine” segno che l’attrice non sta più nella pelle all’idea di conoscere la sua piccina e stare con lei.

LEGGI ANCHE—-> Belen: proposta di matrimonio di Antonino | L’indizio social scatena il web

Belen: “Santiago non sarà un fratello maggiore geloso”

La Rodriguez non teme la possibile gelosia del figlio maggiore di 8 anni, infatti ha dichiarato: “pensavo fosse geloso, quindi ho pazientato un po’ per raccontarglielo, però poi è stato felicissimo“. Su Instagram posta foto con il pancione in bella mostra e sembra essere molto serena.

LEGGI ANCHE—-> Arisa: che lavoro faceva prima del successo? | Non lo immaginereste mai!

LEGGI ANCHE—-> Raoul Bova | Perché è finita con Chiara Giordano | Dopo anni la verità sul tradimento

In questo scatto, in bianco e nero, c’è una margherita appoggiata. Al fianco l’argentina ha scritto semplicemente: “la vida”, ricevendo migliaia di Like e 300 commenti dai fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

L’articolo Belen Rodriguez: ecco perché sua figlia si chiamerà Luna Marie | Retroscena inedito proviene da Political24.