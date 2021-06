Belen Rodriguez, episodio ‘infelice’ per sua sorella Cecilia: cos’è successo alla showgirl argentina.

Belen Rodriguez, episodio ‘infelice’ per sua sorella Cecilia: cos’è successo alla showgirl argentina. (Fonte Instagram)

È una delle showgirl e modelle più amate e seguite del momento. Di chi parliamo? Delle meravigliosa Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Di recente l’abbiamo vista in tv nello studio de L’Isola dei Famosi, dove ha supportato il suo Ignazio Moser, uno dei concorrenti di questa edizione. Ma, proprio a proposito del reality show di Canale 5, c’è un retroscena che non tutti conoscono.

LEGGI ANCHE —-> Cecilia Rodriguez, non l’aveva mai detto prima d’ora: spunta un retroscena inedito, la verità

La bellissima argentina, infatti, ha litigato con una delle naufraghe più discusse di questa edizione dell’Isola. Il motivo? Stenterete a crederci!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Belen Rodriguez, episodio ‘infelice’ per sua sorella Cecilia: c’entra Vera Gemma

Lo sapevate che Cecilia Rodriguez e Vera Gemma avevano litigato? Proprio così, tra le due protagoniste de L’Isola dei Famosi ( Cecilia lo è stato indirettamente) ci sono state scintille. Il motivo? Cecilia ha definito Vera “brutta”. Nello specifico, la Rodriguez si è lasciata andare al seguente commento, nel periodo in cui Ignazio era ancora sull’isola: ” Vera Gemma? Ignazio se ne è fatte tante brutte. No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con della ragazze più mature di lui”. Un’uscita che Vera non ha accettato di buon grado. Ma, a quanto pare, tra le due è tornato il sereno.

A raccontarlo è proprio Vera Gemma, in un’intervista a Mio, dove spiega di aver ricevuto le scuse dalla sorella di Belen: “Ero davanti agli studi dell’Isola, lei è scesa dalla macchina e le ho detto Ti aspettavo tesoro!. Cecilia è sbiancata, ma mi ha chiesto scusa e l’ho perdonata.”, spiega Vera Gemma.

(Fonte Instagram)

“Si è resa conto di aver avuto un’uscita molto infelice e poi mi ha detto che dal vivo sono bellissima, mentre sull’isola non sembravo molto carina”, aggiunge l’ex naufraga. Insomma, pace fatta tra le due! E voi, sapevate di questo litigio tra Vera e Cecilia?