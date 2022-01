belen-rodriguez-fa-una-confessione-choc:-“penso-di-essere-stata-tradita”

Belen Rodriguez al centro del gossip fa una confessione intima: “Penso di essere stata tradita”

La vita privata di Belen Rodriguez ha da sempre suscitato un grande interesse. E proprio in queste ultime ore la popolare soubrette di origini argentine è finita nuovamente al centro del gossip per alcune sue rivelazioni intime. Cos’è successo? Patrizia Griffi ha pubblicato in queste ultime ore alcuni video nelle sue storie su instagram in cui parla e scherza proprio con Belen Rodriguez. E tra una chiacchiera e l’altra la Griffi ha notato che Belen Rodriguez ha usato il filtro delle ‘corna’ per una storia da pubblicare sul social fotografico, cogliendo la palla al balzo per domandarle perchè solo due. A quel punto Belen Rodriguez ha fatto una confessione choc, asserendo senza tanti peli sulla lingua di pensare di essere stata tradita: “Penso di averle…Le avrò sicuramente…”

Belen Rodriguez lo ammette: “Dai tradimenti non si salva nessuno”

Belen Rodriguez, sempre in questo curioso botta e risposta con Patrizia Griffi, ha poi dichiarato di credere che un po’ tutti hanno subìto almeno un tradimento in tutta la loro vita: “Dalle corna non si salva nessuno…” Successivamente Belen Rodriguez e Patrizia Griffi hanno riso di gusto. Ovviamente adesso i tanti fan di Belen Rodriguez, la quale ha fatto una dedica al figlio Santiago, si sono già chiesti sui social chi potrebbe averla mai tradita.

Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese? Le ipotesi

Molti fan, appena hanno sentito ciò che ha detto Belen Rodriguez, hanno subito pensato che gli uomini che potrebbero averla tradita potrebbero essere l’ex marito Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, con il quale non è chiaro se siano in crisi o si siano lasciati definitivamente. Belen Rodriguez tornerà a parlare presto di questa faccenda? Chissà, intanto è certo che non c’è giorno in cui non riesca a non far parlare di sè.

