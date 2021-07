belen-rodriguez-felice-dopo-il-parto:-“il-mio-angelo”.-la-dedica-commuove-il-web

Belen Rodrigez fa una dolce dedica ad Antonino Spinalbese: “Il mio angelo”

Belen Rodriguez si sta godendo i primi giorni da mamma bis. La showgirl argentina ha scelto di condividere con i suoi followers alcuni dei momenti più felici dopo la nascita di sua figlia Luna Marì (il cui viso appare nascosto in quanto si tratta di un minore). Belen Rodriguez attualmente si trova ancora in ospedale per riprendere le forze dopo il parto prima di poter tornare alla sua vita con il nuovo membro della famiglia. Nelle ultime ore la sorella di Cecilia Rodriguez ha fatto una dedica molto particolare al suo amato Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì. “Il mio angelo”, ha scritto Belen Rodriguez mostrando uno scatto di Antonino. Il riferimento va sicuramente al senso di protezione che la showgirl avverte in presenza del suo compagno che è rimasta a vegliarla vicino al suo letto.

Belen Rodriguez si mostra mentre allatta Luna Marì

Belen Rodriguez ha deciso di condividere attraverso i social alcuni momenti molto intimi dei suoi primi giorni in compagnia di Luna Marì. La showgirl argentina, ha pubblicato tra le sue stories alcune immagini di Luna Marì in braccio al suo papà, Antonino Spinalbese, e una in particolare che la mostra intenta ad allattare al seno la figlia.

Belen Rodriguez mamma bis: le parole di Fabrizio Corona e il gesto di Stefano De Martino

Belen Rodriguez è mamma per la seconda volta. La notizia in poche ore ha fatto il giro del web e in migliaia tra volti noti e non si sono congratulati con la showgirl argentina per il lieto evento, tra questi ci sono anche i suoi ex storici, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Se quest’ultimo si è limitato, almeno pubblicamente, a mettere un like alla foto di Luna Marì, Fabrizio Corona è stato più esplicito e ha voluto fare gli auguri a Belen Rodriguez attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Auguri gorda, benvenuta Luna”.

