Belen Rodriguez furiosa contro una collega famosissima: scoppia il caos per Stefano: “Lascialo stare è mio marito”

‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’. Questo è quanto accaduto tra Belen e Stefano De Martino. Per la gioia di tantissimi fan, i due sono tornati insieme alcuni mesi fa, per la terza volta. Ci provano e riprovano ancora dimostrando che il loro amore è più forte di tutto e tutti. Per quanto possano stare lontani, divisi, rifarsi una vita, l’uno ritorna sempre dall’altra e viceversa. La showgirl è anche molto gelosa di suo marito tanto che, ultimamente, ha sbottato contro una donna famosa. Ecco i dettagli.

Belen e Stefano si sono conosciuti ben 10 anni fa, ad aprile del 2012, durante il talent Amici e tra loro fu subito un colpo di fulmine. Tanto che si sono sposati l’anno successivo, il 20 settembre 2013. Dal loro folle amore, nello stesso anno, è nato Santiago. Dopo solo due anni, però, i due annunciarono la separazione. Nonostante ciò, hanno sempre avuto contatti per il ben del loro figlio e il loro sentimento, molto probabilmente, non è mai svanito tanto che nel 2019, subito dopo essersi lasciata con Andrea Iannone, la Rodriguez ritornò tra le braccia di suo marito. Ma, 2020, in corso pandemia da Covid, si separarono nuovamente.

Nel mentre, Belen ebbe una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese dal quale, nel 2021, ha avuto una figlia, Luna Marì. I due, però, si sono separati pochi mesi dopo la sua nascita. Pochi mesi fa, quell’amore folle tra l’argentina e il bel napoletano Stefano è ritornato. Addirittura, durante la sua conduzione a Le Iene, in una puntata, Belen rivelò parole d’amore verso suo marito. “Lui lo conosco da più di 10 anni. Forse è l’uomo che più mi ha fatto soffrire, può anche essere che mi abbia tradita. Voglio essere sincera e dico che anche lui ha sofferto tanto per colpa mia. Bisogna ammettere le cose come stanno.

Tra i miei compagni lui forse è il più sensuale, quello su cui andiamo più d’accordo su certe cose e ci siamo capiti. Non so se è il più infedele. Io per lui ci sarò sempre e lo stesso vale per lui e di questa cosa ne sono sicura. Ci arrabbiamo e poi torna tutto come prima. Per descriverlo uso una parola ed è ‘neomelodico’”. Ed è realmente quello che è accaduto tra loro. Ci sono sempre stati l’uno per l’altra e il loro è un amore magnetico. Sono fatti per stare insieme. Nello scorso weekend hanno fatto una fuga romantica nelle isole pontine, da soli, sulla loro barca dal nome Santiago, in onore del loro figlio. Hanno anche pubblicato delle meravigliose instagram stories e post, facendo sognare tutti. I fan sono impazziti e li hanno riempiti di commenti bellissimi.

Belen, però, con quelle foto ha voluto mettere anche le cose in chiaro con una donna famosa che starebbe corteggiando il De Martino. L’indiscrezione è stata data da Giuseppe Candela su Dagospia: la bella argentina avrebbe detto alla donna di ‘non allargarsi troppo perché Stefano è suo marito’. “Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa donna della tv: è mio marito, non ti allargare. ” Questo è quanto si legge sul portale. Resta ancora da scoprire chi si tratta. Molto probabilmente di Andrea Delogu, veterana amica e co conduttrice di Stefano al Tim Summer Hits. Nel mentre, tutti ci auguriamo che questa sia la volta definitiva tra i due e che ci possa essere il fatidico ‘per sempre’. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Belen Rodriguez furiosa contro una collega famosissima: scoppia il caos per Stefano: “Lascialo stare è mio marito” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.