Belen Rodriguez gravidanza agli sgoccioli | Non che la fa più | Foto

L’estate magica di Belen Rodriguez procede a gonfie vele e la sua gravidanza è ormai agli sgoccioli e ben presto la showgirl argentina presenterà ai propri fan la piccola Luna Marie, prima figlia che sta per nascere dall’amore con Antonino Spinalbese. Il caldo, però, ha colpito anche Belen che proprio non riesce a resistere?

Nel corso dell’ultimo anno la vita di Belen Rodriguez è cambiata radicalmente, dopo la fine (definitiva) del matrimonio con Stefano De Martino ha trovato il grande amore tra le braccia di Antonino Spinalbese, un incontro arrivato per caso, un colpo di fulmine che ben presto avrà il nome di Luna Marie.

L’annuncio della gravidanza per Belen è arrivato solo pochi mesi fa, dopo il quale la showgirl ha voluto raccontare in parte il bellissimo momento sui social condividendo foto di vario tipo. Non a caso, ecco che nel mirino del web troviamo la pubblicazione di uno scatto splendido nel quale Belen mette in mostra il suo bel pancione ormai vicina al parto.

Quando nascerà la piccola Luna Marie?

Ebbene sì, nel corso degli ultimi giorni l’attenzione dei media si concentra su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che tra poco più di qualche settimana diventeranno genitori della piccola Luna Marie.

La coppia in questi ha cercato di vivere al meglio le gioie della dolce attesa, con tanto di ‘luna di miele’ alle Maldive realizzata prima che per la showgirl diventasse difficile poter viaggiare. A tenere banco nel mondo del web, non a caso, ecco che arriva il nuovo scatto che ritrae la Rodriguez al mare e non solo…

“Ultime settimane”

Questo è il commento che accompagna la foto pubblicata nel corso delle ultime ore da Belen Rodriguez nella sua pagina Instagram. Uno scatto che ritrae la showgirl al mare con indosso un abitino bianco, mentre esce in modo sensuale dall’acqua con il suo bel pancione in mostra. Uno scatto che ha subito fatto innamorare il popolo del web che non ha resisto dal commentare il post in questione.

Qui, in particolar modo, inoltre, troviamo un commento solidale circa le alte temperature e l’attesa del parto dove è possibile leggere: “Con quella panciona non ce la fari più, poi adesso con il caldo… dai, ormai sei alla fine”.