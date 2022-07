Belen Rodriguez ha avuto il Covid: “Sono sparita perché è stato pesante”

La showgirl ammette la positività al virus: le parole sui social

Per tutti coloro che si fossero chiesti nei giorni scorsi che fine avesse fatto Belen Rodriguez sono arrivati dei chiarimenti. La bellissima conduttrice argentina è stata positiva al Covid, come spiegato ai follower nel corso di alcune stories Instagram, respingendo al mittente le varie versioni che sono circolate sul proprio conto, alcune parlavano addirittura di una scomparsa dai social per via di alcune incomprensioni con l’attuale fidanzato Stefano De Martino e con l’ex Antonino. Niente di tutto questo, purtroppo i problemi di Belen sono stati altri e neanche troppo banali, come raccontato ai fan:

“Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita dai social – ha ammesso Belen su Instagram – . Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito, sono sparita per il Covid”.

Belen Rodriguez guarita e tornata al lavoro: si gira la nuova edizione di Tu si que vales

Ancora si porta dietro qualche leggero strascico ma sta bene la bella Belen. Oggi ha parlato direttamente dai camerini in cui sosta tra una ripresa e l’altra della nuova edizione di Tu si que vales. La Rodriguez dunque è già tornata in pista e sta lavorando alla nuova edizione del format di Canale Cinque, che tornerà sul piccolo schermo con l’avvento della nuova stagione televisiva, come ogni anno. Possibile che nelle prossime ore vengano tirati fuori anche alcuni dettagli ulteriori sui malesseri dei giorni scorsi con la positività al Covid attiva per Belen, che adesso è già ripartita.

La preoccupazione dei fan e la rassicurazione della conduttrice

Nei giorni scorsi la paura dei fan era avanzata, visto che Belen non è solita sparire dai social in maniera prolungata. Ed ecco che nel corso della rivelazione odierna la showgirl ha messo immediatamente a tacere le voci sui presunti scontri con attuale fidanzato e l’ex Antonino Spinalbese, senza dare ulteriore fiato a voci infondate. E adesso che finalmente la Rodriguez ha superato il Covid, ecco che tutta la verità è venuta a galla.

L’articolo Belen Rodriguez ha avuto il Covid: “Sono sparita perché è stato pesante” sembra essere il primo su LaNostraTv.