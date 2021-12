Belen Rodriguez ha già trovato il sostituto di Antonino. Beccata mano nella mano proprio con lui, il super vip

Belen Rodriguez è stata fotografata mano nella mano con un attore che, solo poco tempo fa, aveva fatto dichiarazioni sgradevoli su di lei. Si tratta di Michele Morrone, conosciuto dal pubblico italiano come la star del film erotico 365 giorni. Adesso tutti gli occhi sono puntati su di loro. Sembra infatti che la show girl argentina sia tornata sulla piazza. La donna, quando innamorata, non smette mai di pubblicare post e stories che ritraggono l’oggetto dei suoi desideri. Negli ultimi tempi, invece, Antonino Spinalbese è completamente scomparso e i due sono probabilmente ormai in rottura.

Belen Rodriguez non ha ancora ammesso questa nuova sconfitta e a Chi magazine ha detto che non c’è mai stata nessuna crisi. Ma le sue parole sono poco credibili. Il parrucchiere è sempre più lontano da casa Rodriguez, al punto che anche sugli addobbi natalizi con i nomi di tutta la famiglia, il suo è invece stato ‘dimenticato’. Da lui, la modella ha avuto la sua secondogenita tanto desiderata, LunaMarì, e adesso è alle prese con l’essere mamma per la seconda volta, felice e quasi dimentica di quello che ormai sembra essere il suo ex. E non manca di far parlare di se per nuovi flirt.

Adesso, ad ottenere le luci dei riflettori è Michele Morrone. Solo poco tempo fa l’attore era apparito sulle pagine del gossip per avere espresso commenti poco carini nei confronti di Belen Rodriguez: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un culo. Però chi lo sa…” aveva scritto in una storia su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi follower. Un commento sicuramente sessista e poco carino. Chi ha imparato a conoscere l’argentina sa che è anche una donna semplice, legata alla famiglia, incline al divertimento e alla spensieratezza.

Una bellissima mamma che ama cucinare e passare le feste con i suoi genitori e fratelli, sempre presenti al suo fianco. I commenti di Michele Morrone non riscossero molto successo. Per questo vedere l’attore mano nella mano con Belen Rodriguez in un ristorante di Milano ha lasciato tutti senza parole. Cosa sta succedendo tra i due? Possibile che stia nascendo un flirt? A rispondere a queste domande, ancora una volta, è Chi magazine. Il giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini ha indagato sulla vicenda e ha dato una risposta ai lettori curiosissimi riguardo questo strano appuntamento.

A quanto pare, Belen Rodriguez e Michele Morrone non si sarebbero recati insieme nel ristorante milanese, ma si sarebbero incontrati lì per caso. A quel punto, l’attore avrebbe deciso di affrontare la show girl argentina e scusarsi per le parole usate contro di lei. Delle scuse che, a quanto pare, sono risultate molto convincenti, dal momento che i due hanno passato il resto della serata insieme e sono usciti dal ristorante mano nella mano. Un gesto intimo che non fa presagire nulla di buono. Ma dalla modella e presentatrice ci aspettiamo di tutto: del resto, se un uomo non rientra nella categoria ‘stronzo’, non può entrare nella sua vita.

