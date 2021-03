belen-rodriguez,-il-fidanzato-antonino-fa-un-gesto-assurdo:-beccato!

Il gesto di Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen Rodriguez, non è passato inosservato e le foto di quel momento sono apparse su ‘Chi‘

La coppia formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è più affiatata che mai. La showgirl è in dolce attesa e presto i due diventeranno mamma e papà di una bambina. Belen e Antonino sono al centro del gossip non solo per questa ragione. Di recente la bella modella argentina ha ricevuto un tapiro d’oro dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

Il motivo della consegna era legato al fatto che la coppia era stata beccata in un locale a Milano, dove si stava svolgendo la sua inaugurazione e in cui di domenica pomeriggio non si stava rispettando il distanziamento sociale e mancavano delle mascherine. Nel corso del servizio del famoso tg satirico di Canale 5, la donna ha cercato di spiegare quanto era accaduto in quella circostanza.

Belen Rodriguez, il gesto del fidanzato Antonino Spinalbese non sfugge ai paparazzi

Belen ha raccontato che il amico era in possesso di “tutti i permessi“, che “era in un open space di 600 metri quadri” e che “quando sono arrivata per pranzo c’erano circa 70 persone“. Infine la showgirl ha anche affermato di aver “tolto la mascherina solo per fare delle foto“. Ebbene, oltre agli occhi indiscreti delle persone comuni, la coppia deve ovviamente guardarsi le spalle dai sempre presenti paparazzi.

A questi non è sfuggito un gesto compiuto da Antonino. L’hair stylist si trovava in macchina con la sua ragazza, quando l’ha fatta fermare per scendere a far pipì in strada. Evidentemente si trattava di una necessità davvero impellente per lui. Sta di fatto che allora erano presenti anche i paparazzi, ben attenti a immortalare quegli istanti. E così le foto di quei momenti sono finite sul settimanale ‘Chi‘.

