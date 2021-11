belen-rodriguez-in-crisi-con-antonino,-l’amica:-“sceglie-uomini-da-crescere”

Belen Rodriguez, l’affondo di un’amica: “Antonino Spinalbese? Un altro uomo da crescere”

Prosegue la crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, tra i due l’amore sembra giunto ad un punto morto e non sembrano esserci nuovi segni di riavvicinamento. Anzi, c’è chi rincara la dose provando a consigliare Belen sulla scelta errata fatta in passato quando ha scelto di vivere insieme ad Antonino Spinalbese. Il settimanale gestito da Alfonso Signorini, Chi, riporta alcuni curiosi dettagli riguardo alla separazione ed a rincarare la dose ci ha pensato un’amica della showgirl, che alla rivista ha espresso la propria opinione in merito alla scelta di Belen Rodriguez di mettere su famiglia con Antonino Spinalbese:

Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?

è il dubbio di una persona intervenuta su Chi che è molto vicina alla star argentina. E intanto Antonino attende sviluppi sull’evoluzione del rapporto con Belen.

Belen Rodriguez prova a dimenticare Antonino Spinalbese: trova rifugio a casa del fratello Jeremias

Sono giorni complicati sia per Belen Rodriguez che per Antonino Spinalbese, con i due che si sono allontanati e il rapporto rischia definitivamente di saltare per aria. Stando agli ultimi sviluppi della situazione riportati da Chi, la modella argentina in questi giorni avrebbe trovato rifugio a casa del fratello Jeremias Rodriguez, tra l’altro vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip. Attualmente Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si vedono soltanto per la piccola Luna Marì e i giorni passati insieme a Parigi non sembrano aver portato molto di buono.

Antonino Spinalbese, frecciate sui social per Belen Rodriguez: la showgirl non replica

Dopo quello che sembrava essere un riavvicinamento forse definitivo, tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tornato il grande gelo. Il papà di Luna Marì non ha risparmiato qualche frecciata sui social all’ex fidanzata, come ricorda Chi, mentre Belen Rodriguez avrebbe optato per un atteggiamento più riflessivo.

