Belen Rodriguez, in tv il padre e Antonino. Notizia bomba: sarà vero?

Non si finisce mai di parlare di Belen Rodriguez e della sua famiglia: notizia bomba sul compagno Antonino Spinalbese (e non solo).

Belen Rodriguez è in dolce attesa. Tra non molto vedrà la luce la piccola Luna Marie. Questo dovrebbe essere il nome della secondogenita della showgirl, la prima figlia avuta con il compagno Antonino Spinalbese.

Il primo figlio della soubrette, Santiago, lo ha invece avuto con l’ex marito Stefano De Martino. La modella argentina si trova in famiglia in una villa con piscina con anche figlio, aspettando che arrivi il momento del suo secondo parto.

Questo mese potrebbe essere quello giusto per dare il benvenuto alla piccola Luna Marie. Sono trascorsi ormai oltre sette anni dalla nascita Santiago e la conduttrice di “Tu sì que vales” non vede l’ora di abbracciare la sua seconda figlia.

Intanto, come sempre, circolano le immancabili indiscrezioni legate in qualche modo a Belen, anche se stavolta non c’è lei al centro di queste.

Infatti questa volta, nel corso di una trasmissione, potrebbero essere protagonisti il papà della donna, Gustavo Rodriguez, e il suo compagno della figlia, Antonino Spinalbese.

Si tratta di un programma che è passato da Rai 2 a Sky. Avete capito di quale pr0gramma stiamo parlando?

Belen Rodriguez, il padre e il fidanzato protagonisti in tv?

Le voci che stanno circolando in questi giorni vedrebbero il padre di Belen e il compagno della figlia, Antonino, fare coppia all’interno di un trasmissione tv.

Un’indiscrezione che, se confermata, vedrebbe il lancio nel panorama televisivo anche del compagno della modella.

Secondo questo rumor, Gustavo e Antonino potrebbero essere protagonisti della prossima edizione di “Pechino Express“. Il programma dovrebbe cominciare le registrazioni tra qualche mese.

Il fidanzato di Belen, grazie a questa sua avventura nel piccolo schermo, potrebbe dunque diventare noto al grande pubblico dei telespettatori.